Mit Liverpool gegen Crystal Palace: Der 34. Spieltag der Premier League live auf Sky

Manchester City bestreitet seine Partie am Mittwoch um 21:00 gegen den FC Burnley

Im „Match of the Week“ empfängt Arsenal am Samstag Newcastle United – um 18:30 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Oliver Glasner und Crystal Palace sind diese Woche in der Liga gleich doppelt gefordert, zuerst steht heute um 21:00 Uhr das Duell mit West Ham United an, am Samstag wartet um 16:00 Uhr der FC Liverpool – beide Duelle gibt es live bei Sky

Ebenfalls am Samstag duellieren sich im Tabellenkeller Tottenham und Kevin Danso mit den Wolverhampton Wanderers

Zum Abschluss des Spieltages empfängt Manchester United am Montag, 27. April, den FC Brentford

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live – streame mit Sky X

Der 34. Spieltag der Premier League steht diese Woche an und beginnt schon morgen mit der Partie zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Chelsea. Das „Match of the Week“ gibt es am Samstag, wenn der FC Arsenal Newcastle United empfängt. Die Gunners unterlagen im Spitzenspiel gegen ManCity mit 1:2 und haben nur noch drei Punkte Vorsprung, allerdings haben sie auch ein Spiel mehr absolviert. Wer das Topspiel der Woche für sich entscheiden kann, sehen Fans live auf Sky Sport Premier League.

Oliver Glasner ist mit Crystal Palace diese Woche in der Premier League gleich doppelt gefordert. Zuerst bestreiten sie heute um 21:00 Uhr die letzte Partie des 33. Spieltages gegen Abstiegskandidat West Ham United – live zu sehen auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event. Am Samstag steht um 16:00 Uhr das schwere Auswärtsspiel beim FC Liverpool an. Die Reds triumphierten am vergangenen Sonntag im Merseyside Derby beim FC Everton mit 2:1. Das Duell der Eagles und dem LFC wird live auf Sky Sport 8 übertragen.

Zur selben Zeit ist Kevin Danso mit Tottenham Hotspur im Einsatz. Die Spurs, amtierende Europa League-Gewinner, sind in akuter Abstiegsgefahr. Nun treffen sie auf das abgeschlagenen Tabellenschlusslicht aus Wolverhampton. Ein Sieg ist für die Mannschaft von Roberto De Zerbi schon fast Pflicht. Können sich die Londoner den Dreier holen oder stürzen die Wolves sie noch tiefer in die Krise? Das sehen Sky Kund:innen live auf Sky Sport 9.

Manchester City möchte im Titelkampf schon am Mittwoch vorlegen. Die Citizens müssen auswärts beim FC Burnley ran. Nach dem Sieg im Topspiel gegen Arsenal am vergangenen Spieltag steht City nun bei 67 Zählern. Die Partie wird live auf Sky Sport Premier League übertragen.

Den Abschluss der 34. Runde bestreiten am Montag, 27. April, Manchester United und der FC Brentford. Beide Klubs brauchen dringend Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. United möchte die Qualifikation für die Champions League schaffen, Brentford kämpft um eine Teilnahme an der Conference oder sogar Europa League. Wer sich hier durchsetzen kann, sehen Fans auf Sky Sport Premier League.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 34. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:50 Uhr: FC Burnley – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: AFC Bournemouth – Leeds United live auf Sky Sport 3

Freitag:

20:50 Uhr: AFC Sunderland – Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 3

Samstag:

13:20 Uhr: FC Fulham – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Liverpool – Crystal Palace live auf Sky Sport 8

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 9

18:00 Uhr: FC Arsenal – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Montag:

20:50 Uhr: Manchester United – FC Brentford United live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Bild: Imago