Mit Liverpool gegen Tottenham: Der 30. Spieltag der Premier League live auf Sky

Der FC Liverpool im „Match of the Week“ am Sonntag gegen Tottenham Hotspur mit Kevin Danso – ab 17:00 Uhr live

Zuvor am Sonntag: Oliver Glasner und Crystal Palace gegen Leeds United – ab 14:50 Uhr live

Bereits am Samstag trifft Tabellenführer Arsenal auf den FC Everton – ab 18:20 Uhr live

Ebenfalls am Samstag ist Manchester City zu Gast bei West Ham United – ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Am kommenden Sonntag trifft der FC Liverpool im „Match of the Week“ auf Tottenham Hotspur mit Kevin Danso. Nachdem die Reds zuvor drei Liga-Siege in Folge feiern konnten, mussten sie am vergangenen Spieltag wieder eine Niederlage einstecken. Die Spurs hingegen haben ihre letzten fünf Ligaspiele allesamt verloren und stehen nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. Gelingt ihnen gegen Liverpool der Befreiungsschlag oder stößt das Team von Arne Slot die Londoner noch weiter in die Krise? Die Antworten auf diese Fragen gibt es ab 17:00 Uhr live.

Bereits am frühen Sonntagnachmittag empfängt Oliver Glasner mit Crystal Palace Leeds United. Die Eagles feierten zuletzt einen Sieg gegen die Spurs und wollen nun auch gegen Leeds drei Punkte einfahren. Für die Whites wäre ein Erfolg nach vier sieglosen Partien wichtig, um wieder mehr Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen – aktuell liegen sie nur drei Punkte vor Platz 18. Wer sich hier durchsetzen kann, ist ab 14:50 Uhr live zu sehen.

Am morgigen Samstag empfängt Tabellenführer Arsenal den FC Everton in London. Die Gunners möchten nach dem Unentschieden gegen Leverkusen in der Champions League unter der Woche ihre Serie von drei Siegen in Folge in der Liga ausbauen und so die Tabellenführung weiter festigen. Auch die Toffees konnten ihre letzten beiden Spiele gewinnen. Welche Serie wird am Samstag reißen? Dieses Spiel wird ab 18:20 Uhr live gezeigt.

Am Samstagabend tritt Manchester City bei West Ham United an. Die Skyblues mussten unter der Woche eine 0:3-Niederlage gegen Real Madrid hinnehmen und möchten mit einem Sieg gegen die Londoner nicht nur Selbstvertrauen für das Rückspiel gegen die Madrilenen tanken, sondern auch weiter an der Tabellenspitze dranbleiben. Für die Hammers wären drei Punkte im Abstiegskampf von großer Bedeutung. Diese Partie ist ab 20:50 Uhr live zu sehen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 30. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

15:50 Uhr: AFC Sunderland – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Burnley – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 8

18:20 Uhr: FC Arsenal – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Chelsea – Newcastle United live auf Sky Sport 4

20:50 Uhr: West Ham United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Manchester United – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: Crystal Palace – Leeds United live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Nottingham Forest – FC Fulham live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: “Match of the Week” FC Liverpool – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: FC Brentford – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago