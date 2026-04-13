Mit Liverpool vs. PSG: Die UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Der FC Liverpool gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain morgen ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X bist du live dabei!

Sky Experte Jan Age Fjörtoft kommentiert die Partie direkt vor Ort

Zeitgleich spielt auch Atletico Madrid gegen den FC Barcelona ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Am Mittwoch empfängt der FC Arsenal Sporting Lissabon ab 20:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Sky Experten in der UEFA Champions League: Andreas Herzog, Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft am Dienstag, Didi Hamann und Manuela Zinsberger am Mittwoch

Analyse-Experte Marko Stankovic nimmt die Spielzüge der Spitzenmannschaften genauer unter die Lupe

Heimat der UEFA Champions League: 6 von 8 Matches des Viertelfinales live & exklusiv bei Sky

Mit Sky X die UEFA Champions League live streamen!

Das Viertelfinale der Champions League geht in die letzte Runde. Der FC Liverpool empfängt morgen Titelverteidiger Paris Saint-Germain an der Anfield Road. Die Reds von Trainer Arne Slot haben aber eine schwierige Aufgabe vor sich. Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt entschied Paris mit 2:0 für sich, Désiré Doué und Kvicha Kvaratskhelia sorgten für die Treffer. Setzt sich PSG wie letztes Jahr gegen Liverpool durch oder können die Reds die Partie mit den eigenen Fans im Rücken noch drehen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls morgen kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona. Und das Team aus der spanischen Hauptstadt dürfte mit breiter Brust in das Rückspiel gehen, gelang ihnen doch letzte Woche ein 2:0-Erfolg bei den Katalanen. Kegelt die Mannschaft von Diego Simeone Barca nach der Copa del Rey auch aus der Champions League oder können Lamine Yamal und Co. noch den Halbfinaleinzug klar machen? Das sehen Fans live auf Sky Sport Austria 3.

Am Mittwoch steht noch das Duell zwischen dem FC Arsenal und Sporting Lissabon auf dem Programm. Die Londoner, welche die Ligaphase auf Platz Eins beendeten und im Wettbewerb noch ungeschlagen sind, gewannen das Hinspiel dank eines Treffers von Joker Kai Havertz in der ersten Minute der Nachspielzeit mit 1:0. Kann Arsenal die gute Ausgangslage im eigenen Stadion verwerten und ins Halbfinale einziehen oder sorgt Sporting für die große Überraschung? Das Spiel läuft auf Sky Sport Austria 1.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Didi Hamann aus dem Studio, Jan Age Fjörtoft ist live aus Liverpool zugeschaltet. Am Mittwoch führt Anchor Constanze Weiss gemeinsam mit Didi Hamann und Manuela Zinsberger durch die Sendung. An beiden Tagen sorgt Analyse-Experte Marko Stankovic für taktische Einblicke bei den Spitzenteams.

Die Rückspiele des Viertelfinals in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Campions League am Dienstag

20:00 Uhr

FC Liverpool – Paris Saint-Germain live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Co-Kommentator: Jan Age Fjörtoft

Die Dienstag-Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Atletico Madrid – FC Barcelona live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Didi Hamann

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

FC Arsenal – Sporting Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Experten: Didi Hamann & Manuela Zinsberger

Analyse-Experten: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago