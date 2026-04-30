Mit ManUnited gegen Liverpool: Der 35. Spieltag der Premier League live auf Sky

Im Meisterrennen muss der FC Arsenal am Samstag gegen den FC Fulham vorlegen – um 18:30 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Das „Match of the Week“ bestreiten am Sonntag um 16:30 Uhr Manchester United und der FC Liverpool – live zu sehen auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Ebenfalls am Sonntag ist Oliver Glasner mit Crystal Palace um 15:00 Uhr bei Bournemouth gefordert – live auf Sky Sport Mix

Auch Kevin Danso und Tottenham Hotspur sind am Sonntag im Einsatz, sie treffen auswärts auf Aston Villa – ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Den Abschluss des Spieltages bestreitet am Montag Manchester City beim FC Everton – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Sky Sport Austria 3, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame mit Sky X

Mit dem 35. Spieltag biegt die Premier League in die ganz heiße Phase der Saison ein. Im verrückten Titelkampf zwischen Arsenal und Manchester City müssen die Gunners am Samstag vorlegen. Das Team von Mikel Arteta empfängt um 18:30 Uhr den FC Fulham. Das Match ist live auf Sky Sport Premier League zu sehen.

Das „Match of the Week“ lautet Manchester United gegen den FC Liverpool. Das womöglich prestigeträchtigste Duell in England findet am Sonntag um 16:30 Uhr statt. United rangiert aktuell auf Platz drei der Premier League und hat drei Zähler Vorsprung auf das viertplatzierte Liverpool. Die Red Devils setzten sich am Montag mit 2:1 gegen den FC Brentford durch, der LFC fuhr gegen Crystal Palace den dritten Sieg in Folge ein. Wer kann sich im Duell der beiden 20-maligen englischen Meister zum Sieger krönen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD.

Am Sonntag ist ebenso Oliver Glasner im Einsatz. Er trifft mit Crystal Palace auswärts um 15:00 Uhr auf den AFC Bournemouth. Palace steht im gesicherten Mittelfeld, auch wenn es zuletzt eine 1:3-Niederlage beim FC Liverpool gab. Bournemouth sicherte sich zuhause einen Punkt gegen Leeds United und ist seit mittlerweile 14 Spielen in der Liga ungeschlagen. Können die Eagles unter der Führung von Oliver Glasner diese Serie unterbrechen? Sky Kund:innen sehen die Partie live auf Sky Sport Mix.

Sonntagabend muss dann Tottenham mit Kevin Danso auswärts um 20:00 Uhr bei Aston Villa ran. Den Spurs gelang zuletzt der erste Sieg des Kalenderjahres 2026 in der Premier League gegen Schlusslicht Wolverhampton. Das fünftplatzierte Aston Villa musste sich dem FC Fulham mit 0:1 geschlagen geben. Ob Tottenham gleich den zweiten Sieg einfahren und wichtige Punkte im Abstiegskampf holen kann, sehen Fans live auf Sky Sport Premier League.

Zum Abschluss des 35. Spieltages gastiert Manchester City am Montag beim FC Everton. Die Citizens waren letzte Woche am Mittwoch im Einsatz und besiegten den FC Burnley mit 1:0. Im engen Meisterrennen mit dem FC Arsenal soll gegen Everton ein Sieg her. Die Partie wird live auf Sky Sport Austria 3, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD übertragen.

Der 35. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

21:00 Uhr: Leeds United – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 2

Samstag:

16:00 Uhr: Newcastle United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: FC Brentford – West Ham United im „Goal Rush“ live auf Sky Sport Premier League

18:30 Uhr: FC Arsenal – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

15:00 Uhr: AFC Bournemouth – Crystal Palace live auf Sky Sport Mix

16:30 Uhr: Manchester United – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

20:00 Uhr: Aston Villa – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: FC Chelsea – Nottingham Forest öive auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

21:00 Uhr: FC Everton – Manchester City live auf Sky Sport Austria 3, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Bild: Imago