„Mit mehr Mut agieren“: BW Linz hofft auf Leistungssteigerung gegen Hartberg

Der Einstand in der Fußball-Bundesliga ist Aufsteiger Blau-Weiß Linz missglückt. Beim Heimdebüt im neuen Stadion an der Donaulände wollen es die Blau-Weißen am Sonntag (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) besser machen und gegen den TSV Hartberg die ersten Punkte holen.

„Wir waren mental ein bisschen überfordert und haben mehr Probleme mit uns selber als mit dem Gegner gehabt“, resümierte Trainer Gerald Scheiblehner die Leistung bei der 1:2-Niederlage vergangenes Wochenende beim WAC.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit gelang nach der Pause eine Steigerung und in der Schlussminute auch der Ehrentreffer. „Die Nervosität kann ich keinem wegnehmen. Es haben so viele Spieler ihr Bundesliga-Debüt gefeiert, da war es nicht sehr überraschend, dass sie nervlich nicht so zurecht gekommen sind“, erklärte er. Die ersten Erfahrungen, die zweite Halbzeit und die Vorfreude auf das Heimdebüt stimmen ihn aber zuversichtlich, zumal keiner der jüngsten vier Bundesliga-Aufsteiger sein erstes Heimspiel verloren hat.

„Wir werden versuchen, im Heimspiel mit mehr Mut, aber auch mehr Qualität im Ballbesitz zu agieren“, sagte Scheiblehner. Schon im Lavanttal startete die Pressinglinie der Linzer 46,1 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie bei keinem anderen Team am ersten Spieltag.

Scheiblehner lobt Hartberger Spielstil unter Schopp

Mit Hartberg erwartet er aber einen ähnlich starken Gegner. „Das ist eine Mannschaft, die schon sehr viel Erfahrung in der Bundesliga hat. Hartberg imponiert mir, weil sie sich sehr gut einschätzen, mit Schopp haben sie einen Trainer, der dort perfekt hinpasst. Sie wollen Kombinationsfußball spielen, das haben sie gegen Lustenau in einigen Phasen sehr gut umgesetzt“, lobte Scheiblehner.

Schopp fühlte sich beim 2:2 gegen Lustenau in seiner Einschätzung bestätigt, wonach das verjüngte Team seine Ideen bereits gut verinnerlicht hat. „Man hat gesehen, dass wir Potenzial haben, das wollen wir von Spiel zu Spiel besser ausschöpfen.“ Der Rückfall nach 2:0-Führung kam für ihn nicht überraschend, nachdem die erste Hälfte fast „zu viel des Guten“ gewesen sei. Salzburg-Leihspieler Mamadou Sangaré fehlt Hartberg gesperrt. Die Bilanz aus 2. Liga-Zeiten ist mit je drei Siegen und sechs Remis ausgeglichen.

