Mit Miami & Memphis: Erstrunden-Paarungen der NBA-Playoffs stehen fest

Die Miami Heat und die Memphis Grizzlies haben sich am Karfreitag die letzten Tickets für das Playoff in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert.

Zum Abschluss des Play-In-Turniers gewann Miami auswärts bei den Atlanta Hawks mit 123:114 nach Verlängerung und zieht damit als Nummer acht der Setzliste der Eastern Conference in die Finalrunde ein. Dort warten die Cleveland Cavaliers.

Memphis schlägt Dallas zum Abschluss

Im Westen feierten die Grizzlies einen souveränen 120:106-Erfolg gegen die Dallas Mavericks und treffen in der ersten Playoff-Runde auf die Oklahoma City Thunder. Jede Playoff-Serie wird im „best of seven“-Modus ausgetragen. Das Playoff startet am (heutigen) Samstag.

Miami schrieb durch den Sieg gleichzeitig Geschichte, denn seit Einführung des aktuellen Formats mit einem Play-In-Turnier im Jahr 2021 hatte es noch kein Team in das Playoff geschafft, das nach der regulären Saison Platz zehn in einer der Conferences belegt hatte. Zunächst hatte sich das Team aus Florida auswärts gegen die Chicago Bulls durchgesetzt, jetzt folgte der Sieg in Atlanta.

Sorgen um NBA-Trainer-Legende Popovich

Fans in den USA sorgen sich um Erfolgscoach Gregg Popovich. Dem 76-Jährigen soll es nach Informationen der Nachrichtenagentur AP nach einem leichten Schlaganfall zwar wieder gut gehen. Jedoch habe er nach einem Zwischenfall in einem Restaurant ärztlich behandelt werden müssen. Zuerst hatte das Promi-Portal „TMZ“ berichtet. Es kursieren Videoaufnahmen, die zeigen, wie Popovich auf einer Bahre aus dem Restaurant gerollt und in einen Krankenwagen geschoben wird. Weder der Coach noch sein Club, die San Antonio Spurs, äußerten sich bislang dazu.

Derzeit erholt sich Popovich von den Folgen des Schlaganfalls. Ob er in der kommenden Runde wieder als Spurs-Coach arbeiten wird, steht noch nicht fest. Sein Vertrag läuft bis zur Saison 2027/2028, er selbst hatte im Februar Comeback-Absichten bekundet. Seit Anfang November ist Assistenztrainer Mitch Johnson für das Team verantwortlich. Popovich trainiert die Spurs seit 1996.

Die Paarungen im Playoff-Achtelfinale:

Eastern Conference:

Cleveland Cavaliers (1.) – Miami Heat (8.)

Boston Celtics (2.) – Orlando Magic (7.)

New York Knicks (3.) – Detroit Pistons (6.)

Indiana Pacers (4.) – Milwaukee Bucks (5.)

Western Conference:

Oklahoma City Thunder (1.) – Memphis Grizzlies (8.)

Houston Rockets (2.) – Golden State Warriors (7.)

Los Angeles Lakers (3.) – Minnesota Timberwolves (6.)

Denver Nuggets (4.) – Los Angeles Clippers (5.).

(APA)

Bild: Imago