Mit Monstervertrag! Liverpool bestätigt Nunez-Transfer

via

via Sky Sport Austria

Der FC Liverpool hat den Transfer von Darwin Nunez offiziell bestätigt. Nunez wechselt von Benfica zu den Reds und erhält einen Vertrag bis 2028.

Die Portugiesen hatten zuvor bereits den Abschied des Uruguayers verkündet und Details über den Transfer preisgegeben. Demnach kostet der Stürmer Liverpool 75 Millionen Euro. Mit Bonuszahlungen könnte die Summe noch bis auf 100 Millionen Euro steigen.

Nunez will Titel holen

„Ich will Titel gewinnen. Das ist ein Grund, warum ich jetzt hier bin. Ich möchte einfach viele Trophäen mit Liverpool gewinnen“, sagte Nunez gegenüber dem Klub-TV der Reds und fügte an: „Ich habe mir viele Spiele von Liverpool angeschaut, es ist ein großer Klub. Ich hoffe, dass ich alles geben kann, was ich habe, um dem Klub zu helfen.“

Beim Verein von Trainer Jürgen Klopp erhält der 22-Jährige die Rückennummer 27. Diese hatte bisher Divock Origi getragen, der Liverpool allerdings im Sommer verlässt.

Artikelbild: Imago