Mit nur 25 Jahren: Ex-Klagenfurt-Spieler beendet Karriere

Der ehemalige Austria-Klagenfurt-Stürmer Sebastian Soto hat seine aktive Karriere im Alter von 25 Jahren beendet. Das gab der US-Amerikaner über seine sozialen Medien bekannt.

Soto galt in den USA lange Zeit als großes Talent. Bereits mit 20 Jahren feierte er sein Debüt im Nationalteam und erzielte dabei innerhalb von nur 13 Minuten zwei Treffer. Insgesamt kam der Angreifer zweimal für die US-Auswahl zum Einsatz.

Im Sommer 2022 wechselte Soto vom englischen Zweitligisten Norwich City nach Klagenfurt. Für die Waidmannsdorfer absolvierte er 19 Pflichtspiele (ein Treffer).

Nach seinem Abschied aus Kärnten war Soto zuletzt vereinslos. Seine Laufbahn wurde immer wieder von schweren Verletzungen überschattet. Allein während seiner Zeit in Klagenfurt musste sich der Stürmer mehreren Operationen am Knie und an der Bandscheibe unterziehen.

