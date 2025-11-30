Mit ÖFB-Legionär Baidoo: Lens nach Sieg gegen Angers Tabellenführer in Frankreich

Der RC Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo ist neuer Tabellenführer in der französischen Fußball-Meisterschaft Ligue 1.

Lens gewann am Sonntag in Angers mit 2:1 und zog damit an Titelverteidiger Paris St. Germain und Olympique Marseille vorbei, die beide am Samstag gepatzt hatten. PSG hatte in Monaco 0:1 verloren, Marseille war gegen Toulouse daheim nur zu einem 2:2 gekommen. In der Tabelle hat Lens mit 31 Zählern einen Punkt Vorsprung auf Paris und zwei auf Marseille.

Baidoo spielte am Sonntag in Angers in der Innenverteidigung der Nordfranzosen, die den vierten Ligasieg in Serie feierten, durch.

