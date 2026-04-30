Das Halbfinale der WTA Masters in Madrid heute live auf Sky

Das historische Halbfinal-Duell von Anastasia Potapova gegen Marta Kostjuk heute Abend live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Das Endspiel des WTA Masters in Madrid sehen Fans live & exklusiv am Samstag bei Sky

Streame das WTA Masters in Madrid mit Sky X!

Anastasia Potapova hat rot-weiß-rote Tennisgeschichte geschrieben. Österreichs Nummer Eins der Damen erreicht als erste ÖTV-Athletin ein Halbfinale eines WTA-1000-Turniers. Nach dem Sensationserfolg im Achtelfinale gegen Jelena Rybakina, Nummer 2 der Welt, besiegte die 25-Jährige gestern im Viertelfinale die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova in drei Sätzen. Nun trifft Potapova heute im letzten Spiel des Tages auf die Ukrainerin Marta Kostyuk. Kann Potapova ins Finale der Madrid Open einziehen und weitere österreichische Tennisgeschichte schreiben? Das Duell wird nicht vor 21:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 übertragen.

WTA Masters in Madrid: Das Halbfinale heute live auf Sky

Anastasia Potapova gegen Marta Kostjuk

ab 21:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Bild: Imago