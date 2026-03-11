Paris Saint-Germain empfängt den FC Chelsea am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria (mit Sky X die Champions League live streamen – jetzt ab 15 Euro/Monat)

Die weiteren Spiele am Mittwoch: Bayer Leverkusen – FC Arsenal und Bodø/Glimt – Sporting Lissabon live & exklusiv bei Sky

Analyse-Experte Marko Stankovic analysiert die Spielzüge der Spitzenmannschaften

Heimat der UEFA Champions League: 14 von 16 Matches des Achtelfinales live & exklusiv bei Sky

Mit Sky X die Champions League live streamen – jetzt ab 15 Euro/Monat

Paris Saint-Germain empfängt den FC Chelsea im Kampf um eine gute Ausgangslage für die Rückspiele – mit Sky sehen Fans heute drei weitere Achtelfinal-Hinspiele live & exklusiv. Insgesamt überträgt Sky 14 von 16 Achtelfinal-Matches live & exklusiv.

Am Mittwoch empfängt Paris Saint-Germain den FC Chelsea. Beide Teams trafen bereits im vergangenen Sommer im Finale der Klub-WM aufeinander, wobei die Londoner mit einem 3:0-Sieg als Gewinner hervorgingen. In der Königsklasse ist der amtierende Titelverteidiger nun auf Revanche aus und möchte die Blues mit einer Niederlage im Gepäck zurück nach Hause schicken. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ebenfalls am Mittwoch ist das Überraschungsteam der diesjährigen Saison, Bodø/Glimt, im Einsatz und trifft auf Sporting Lissabon. Nach den beiden Siegen im Playoff gegen Inter Mailand stehen die Norweger selbstbewusst im Achtelfinale und wollen beweisen, dass die vergangenen Erfolge gegen die Italiener, Atletico Madrid und Manchester City kein Zufall waren. Das Duell sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Mittwoch zeigt Sky außerdem ab 18:45 Uhr Bayer Leverkusen gegen den FC Arsenal. Weiters können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz freuen. Es führen Sky-Anchor Martin Konrad und Sky-Experte Didi Hamann durch die Sendung. Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen für fundierte Analysen der Spitzenteams sorgen.

Die Hinspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Bayer Leverkusen – FC Arsenal live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – FC Chelsea mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Bodø/Glimt – Sporting Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Didi Hamann

Analyse-Experte: Marko Stankovic

