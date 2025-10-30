Mit Rapid gegen Sturm – die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

SK Rapid gegen Sturm Graz am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle Red Bull Salzburg – SV Ried und WAC – WSG Tirol

Das Derby zwischen Blau-Weiß Linz und dem LASK am Samstag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Die weiteren Spiele am Samstag: TSV Hartberg – Austria Wien und GAK – SCR Altach

Die Experten am Wochenende: Gast-Experte Peter Artner am Samstag sowie am Sonntag Sky Experte Hans Krankl aus dem Stadion in Hütteldorf und Sky Experte Thomas Silberberger aus dem Studio

Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream dabei sein!

Wien, 30. Oktober 2025 – Am Samstag steigt in Linz das zweite Stadtduell der Saison, wenn Blau-Weiß Linz den LASK empfängt. Tags darauf, am Sonntag, reist der amtierende Meister Sturm Graz nach Wien-Hütteldorf zum SK Rapid. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

SK Rapid gegen Sturm Graz am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nachdem Peter Stöger und Rapid mit dem Triumph in Ried wieder zurück auf die Siegerstraße gefunden haben, kommt am Sonntag Meister Sturm nach Hütteldorf. Die Blackies mussten sich am vergangenen Spieltag dem WAC geschlagen geben – können sie gegen Rapid wieder wichtige Punkte im Meisterrennen einfahren? Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor trifft Salzburg auf die SV Ried. Während Salzburg einen 3:0-Sieg gegen Austria Wien feiern konnte, musste sich Ried mit 0:2 dem Stadtrivalen der Veilchen geschlagen geben. Bleiben die Bullen auch im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen – oder gelingt dem Aufsteiger nach dem Unentschieden im ersten Saisonduell diesmal der Sieg? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt der WAC die WSG Tirol. Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag drei Punkte einfahren – für die Tiroler war es der erste Sieg seit der zweiten Runde. Triumphieren Peter Pacult und sein Team oder schafft die Mannschaft von Philipp Semlic den zweiten Sieg in Serie? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky Experte Hans Krankl bringt seine Expertise aus dem Stadion in Hütteldorf ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen dem SK Rapid und Sturm Graz startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Linzer Derby zwischen Blau-Weiß Linz und LASK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag hat Didi Kühbauer die Chance, auch das dritte Spiel seit seiner Rückkehr als LASK-Trainer zu gewinnen. Der Gegner heißt an diesem Wochenende Blau-Weiß Linz. Das Team von Mitja Mörec empfängt die Athletiker zum zweiten Linzer Stadtduell der Saison und möchte sich für die Niederlage im ersten Aufeinandertreffen revanchieren. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt der TSV Hartberg Austria Wien. Die Hartberger kamen am vergangenen Spieltag gegen Altach nicht über ein 2:2 hinaus und wollen ihre Serie von fünf Spielen ohne Sieg nun gegen die Veilchen beenden. Die Wiener möchten die Niederlage gegen Salzburg hinter sich lassen und drei Punkte aus der Steiermark mitnehmen. Dieses Duell gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel begrüßt Tabellenschlusslicht GAK den SCR Altach. Die Grazer brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an den vorletzten Platz nicht zu verlieren – holen sie diese gegen die Vorarlberger? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und der 55-fache Nationalspieler Peter Artner als Gast-Experte mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 1. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Gast-Experte: Peter Artner

Sonntag, 2. November 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Thomas Silberberger

Beitragsbild: GEPA