Mit Rapid & Salzburg: Der UEFA Super Donnerstag live auf Sky

SK Rapid gegen AC Fiorentina am Donnerstag ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Donnerstag unter anderem Salzburg gegen Ferencvaros Budapest und Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic beim SC Braga live bei Sky

In der UEFA Conference League empfängt Oliver Glasner mit Crystal Palace AEK Larnaca – live bei Sky

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Michael Ganhör moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Der dritte Spieltag der UEFA Europa League und der zweite Spieltag der UEFA Conference League versprechen wieder viel Spannung für die Fans: Während der SK Rapid AC Fiorentina empfängt und der FC Salzburg auf Ferencvaros Budapest trifft, ist Marko Arnautovic mit Roter Stern Belgrad beim SC Braga zu Gast. In der UEFA Conference League begrüßen Crystal Palace und Oliver Glasner AEK Larnaca aus Zypern. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnung der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live.

Der UEFA Super Donnerstag mit dem SK Rapid gegen AC Fiorentina und Salzburg gegen Ferencvaros Budapest live bei Sky

Am kommenden Donnerstag empfängt der SK Rapid am frühen Abend AC Fiorentina. Für die Hütteldorfer ist das Match eine Gelegenheit, sich bei den Italienern für das Ausscheiden in der Qualifikation zur UEFA Conference League vor zwei Jahren zu revanchieren und die Auftaktniederlage gegen Lech Posen vergessen zu machen. Ob das gelingt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich trifft der FC Salzburg auf Ferencváros Budapest. Die Salzburger sind nach den ersten beiden Spielen der Ligaphase noch ohne Punkte, während Ferencvaros bereits vier Zähler auf dem Konto hat. Gelingt den Bullen gegen die Ungarn der erste Sieg? Diese Partie ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Für Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad geht die Reise am dritten Spieltag der UEFA Europa League erneut nach Portugal – diesmal zum SC Braga. Gegen den FC Porto musste sich die Mannschaft aus der serbischen Hauptstadt noch geschlagen geben, doch gegen Braga sollen nun drei Punkte her. Dieses Match gibt es live auf Sky Sport Austria 4.

In der UEFA Conference League empfängt am späten Abend Oliver Glasner mit Crystal Palace AEK Larnaca. Mit dem 2:0-Sieg über Dynamo Kiew ist den Engländern der Start in die Ligaphase gelungen, gegen die Zyprioten wollen sie nun gleich den nächsten Erfolg einfahren. Dieses Spiel wird live auf Sky Sport Austria 6 übertragen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr die Partien KRC Genk – Betis Sevilla, Fenerbahce Istanbul – VfB Stuttgart, Go Ahead Eagles – Aston Villa und Feyenoord Rotterdam – Panathinaikos Athen. Ab 21:00 Uhr sind zudem die Partien Nottingham Forest – FC Porto, SC Freiburg – FC Utrecht, AS Roma – Viktoria Pilsen, Celta Vigo – OGC Nizza und OSC Lille – PAOK Thessaloniki zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des dritten Spieltages der UEFA Europa League und des zweiten Spieltages der UEFA Conference League ein. Sky Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Die Sky Live-Spiele der UEFA Europa League & UEFA Conference League

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

SK Rapid – AC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 2

FC Salzburg – Ferencvaros Budapest live auf Sky Sport Austria 3

SC Braga – Roter Stern Belgrad live auf Sky Sport Austria 4

KRC Genk – Betis Sevilla live auf Sky Sport Austria 5

Fenerbahce Istanbul – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 6

Go Ahead Eagles – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 7

Feyenoord Rotterdam – Panathinaikos Athen live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Nottingham Forest – FC Porto live auf Sky Sport Austria 3

SC Freiburg – FC Utrecht live auf Sky Sport Austria 4

AS Roma – Viktoria Pilsen live auf Sky Sport Austria 5

Crystal Palace – AEK Larnaca live auf Sky Sport Austria 6

Celta Vigo – OGC Nizza live auf Sky Sport Austria 7

OSC Lille – PAOK Thessaloniki live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko