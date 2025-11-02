Mit Rapid vs. Sturm! Der Bundesliga-Sonntag heute live & exklusiv auf Sky

SK Rapid gegen Sturm Graz am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle Red Bull Salzburg – SV Ried und WAC – WSG Tirol

Sky-Experte Hans Krankl aus dem Stadion in Hütteldorf und Sky-Experte Thomas Silberberger aus dem Studio

Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream dabei sein!

Nachdem Peter Stöger und Rapid mit dem Triumph in Ried wieder zurück auf die Siegerstraße gefunden haben, kommt am Sonntag Meister Sturm nach Hütteldorf. Die Blackies mussten sich am vergangenen Spieltag dem WAC geschlagen geben – können sie gegen Rapid wieder wichtige Punkte im Meisterrennen einfahren? Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor trifft Salzburg auf die SV Ried. Während Salzburg einen 3:0-Sieg gegen Austria Wien feiern konnte, musste sich Ried mit 0:2 dem Stadtrivalen der Veilchen geschlagen geben. Bleiben die Bullen auch im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen – oder gelingt dem Aufsteiger nach dem Unentschieden im ersten Saisonduell diesmal der Sieg? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt der WAC die WSG Tirol. Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag drei Punkte einfahren – für die Tiroler war es der erste Sieg seit der zweiten Runde. Triumphieren Peter Pacult und sein Team oder schafft die Mannschaft von Philipp Semlic den zweiten Sieg in Serie? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky Experte Hans Krankl bringt seine Expertise aus dem Stadion in Hütteldorf ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen dem SK Rapid und Sturm Graz startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sonntag, 2. November 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Thomas Silberberger

Bild: GEPA