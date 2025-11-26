Mit Real, Liverpool und PSG: Die Champions League heute live auf Sky

Am Mittwoch empfängt Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch im Einsatz: Atletico Madrid gegen Inter Mailand und der FC Liverpool gegen PSV Eindhoven – live & exklusiv bei Sky

Marc Janko am Mittwoch als Sky-Experte im Studio-Einsatz

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans an beiden Spieltagen mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum fünften Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Am Mittwoch kommt es zur Neuauflage des diesjährigen UEFA Super Cup Finales, wenn Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur empfängt. Im August konnte sich das Team von Luis Enrique nach einem 0:2-Rückstand im Elfmeterschießen durchsetzen. Wer die Partie diesmal für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig reist Inter Mailand in die spanische Hauptstadt zu Atletico Madrid. Die Mailänder haben bislang alle Spiele der Ligaphase gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert. Die Rojiblancos hingegen mussten bereits zwei Niederlagen einstecken. Wer wird sich dieses Mal durchsetzen? Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Für den FC Liverpool heißt der Gegner am Mittwoch PSV Eindhoven. Die Reds wollen dem tristen Ligaalltag entfliehen und in der UEFA Champions League wieder Selbstvertrauen tanken. Die Niederländer hoffen, mit einem Sieg weitere wichtige Punkte zu sammeln, um sich in den Top 24 festzusetzen. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FC Pafos – AS Monaco und FC Kopenhagen – Kairat Almaty, sowie ab 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus – Real Madrid und Sporting Lissabon – FC Brügge. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Pafos – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

FC Kopenhagen – Kairat Almaty live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Atletico Madrid – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 3

FC Liverpool – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 4

Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 5

Olympiakos Piräus – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 6

Sporting Lissabon – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

