Der Hit Real Madrid gegen Bayern München und Konrad Laimer am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky Experte Lothar Matthäus kommentiert gemeinsam mit Martin Konrad im Estadio Bernabeu das Match der Bayern gegen die Madrilenen

Das zweite Spiel am Dienstag Sporting Lissabon – FC Arsenal ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Am Mittwoch empfängt der FC Barcelona Atletico Madrid ab 20:00 Uhr live & exklusiv

Heimat der UEFA Champions League: 6 von 8 Matches des Viertelfinales live & exklusiv bei Sky

Streame die UEFA Champions League mit Sky X

Wien, 3. April 2026 – Morgen ist es so weit, der heiße Tanz um die UEFA Champions League Trophäe beginnt wieder und die letzten acht europäischen Spitzenteams kämpfen um den Aufstieg. Wer hat die Nase vorne und macht den ersten Schritt in Richtung Halbfinale? Mit Sky sehen Fans 3 der 4 Viertelfinal-Hinspiele live & exklusiv. Insgesamt überträgt Sky 6 von 8 Viertelfinal-Matches live & exklusiv.

Das Top-Duell Real Madrid gegen den FC Bayern mit Konrad Laimer am Dienstag live & exklusiv bei Sky

Nach dem souveränen Auftritt im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo wartet auf die Bayern nun ein besonderer Gegner: Rekordsieger Real Madrid. Das Starensemble der Königlichen hat in der vergangenen Runde Pep Guardiola und Manchester City ausgeschaltet und empfängt jetzt den deutschen Rekordmeister. Das letzte Duell in der Champions League konnten die Spanier für sich entscheiden – gelingt Vincent Kompany und seinem Team die Revanche? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Lothar Matthäus wird dieses Spiel in Madrid als Co-Kommentator an der Seite von Martin Konrad begleiten.

Zeitgleich trifft Sporting Lissabon auf den FC Arsenal. Die Portugiesen konnten sich im Achtelfinale nach einer beeindruckenden Aufholjagd im Rückspiel gegen Bodø/Glimt durchsetzen und möchten nun auch im Viertelfinale ein Erfolgserlebnis feiern. Die Gunners haben Bayer Leverkusen bezwungen und bleiben dadurch in der laufenden Köingsklassen-Saison weiterhin ungeschlagen. Setzen sie ihre Serie fort oder gelingt Sporting eine kleine Überraschung? Fans können diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Am Mittwoch trifft der FC Barcelona auf Atletico Madrid. Die Katalanen haben sich souverän gegen Newcastle United durchgesetzt, während die Rojiblancos Tottenham Hotspur aus dem Wettbewerb geworfen haben. Gelingt es Lamine Yamal und seinen Teamkollegen, sich für das Aus in der Copa del Rey zu revanchieren? Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die Hinspiele des Viertelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr

Real Madrid – FC Bayern München live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Co-Kommentator: Lothar Matthäus

Sporting Lissabon – FC Arsenal live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

FC Barcelona – Atletico Madrid mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: Imago