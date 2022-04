Mit Salzburg und Co.: Diese Klubs sind für die CL 2022/23 qualifiziert

via

via Sky Sport Austria

Die aktuelle Champions-League-Saison ist noch gar nicht beendet, da wirft die kommende Spielzeit bereits ihren Schatten voraus. Zehn Teams haben sich bereits für die Königsklasse qualifiziert – Sky Sport Austria gibt einen Überblick.

Am Wochenende hat der der FC Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga seine neunte Meisterschaft in Folge perfekt gemacht. Das hat auch Auswirkungen auf die Champions League.

Als Meister werden die „Bullen“ bei der Auslosung zur kommenden Gruppenphase in Topf 2 oder 3 sein. Insgesamt haben bereits zehn Klubs das CL-Ticket gelöst.

Insgesamt qualifizieren sich 26 Mannschaften automatisch für die Gruppenphase der Champions League, sechs Teams aus den Playoffs vervollständigen das Teilnehmerfeld.

Bild: Imago