Mit Salzburg und Rapid: Die UEFA Europa League und UEFA Conference League am Donnerstag live bei Sky

SK Rapid gegen Universitatea Craiova am Donnerstag um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky Stream bist du live dabei!

Außerdem am Donnerstag unter anderem Salzburg gegen die Go Ahead Eagles und der SC Freiburg mit Philipp Lienhart bei OGC Nizza live bei Sky

In der UEFA Conference League empfängt Oliver Glasner mit Crystal Palace AZ Alkmaar und Mainz 05 mit Phillipp Mwene AC Fiorentina – live bei Sky

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Andreas Herzog analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Mit Sky Stream die UEFA Europa League und UEFA Conference League live streamen!

Am UEFA Super Donnerstag erwartet die Fans wieder jede Menge Österreicher-Power bei Sky: Während der SK Rapid auf Universitatea Craiova trifft, empfängt der FC Salzburg die Go Ahead Eagles, und der SC Freiburg ist mit Philipp Lienhart zu Gast bei OGC Nizza. In der UEFA Conference League begrüßen Crystal Palace und Oliver Glasner AZ Alkmaar, und Phillipp Mwene trifft mit Mainz 05 auf AC Fiorentina. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnung der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live.

Der UEFA Super Donnerstag mit dem SK Rapid gegen Universitatea Craiova und Salzburg gegen die Go Ahead Eagles live bei Sky

Am Donnerstag empfängt der SK Rapid am späten Abend Universitatea Craiova aus Rumänien. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen wollen die Hütteldorfer nun endlich an die starken Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen und die ersten Punkte in der diesjährigen Ligaphase sammeln. Ob das gelingt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Bereits am frühen Abend trifft der FC Salzburg in der UEFA Europa League auf die Go Ahead Eagles. Nach der Niederlage gegen Ferencváros am vergangenen Spieltag braucht Salzburg dringend Punkte, um in der Tabelle nicht zu weit zurückzufallen. Diese sollen nun gegen die Niederländer eingefahren werden. Diese Partie ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich reist Philipp Lienhart mit dem SC Freiburg nach Frankreich zum OGC Nizza. Nach drei Spieltagen stehen die Freiburger mit sieben Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, während die Franzosen noch auf der Jagd nach ihren ersten Zählern sind. Wer dieses Match für sich entscheiden kann, ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ebenfalls am frühen Abend trifft Phillipp Mwene mit Mainz 05 in der UEFA Conference League auf AC Fiorentina. Sowohl die Deutschen als auch die Italiener, die am vergangenen Spieltag Rapid bezwingen konnten, sind aktuell noch ungeschlagen – für welche der beiden Mannschaften endet diese Serie am Donnerstag? Die Antwort darauf gibt es live auf Sky Sport Austria 5.

Am späten Abend trifft dann auch Oliver Glasner mit Crystal Palace auf AZ Alkmaar. Während sich die Engländer am letzten Spieltag AEK Larnaca geschlagen geben mussten, konnte AZ Alkmaar Slovan Bratislava bezwingen. Gelingt dem Team von Oliver Glasner nun der erste Heimsieg in einem internationalen Klubwettbewerb? Dieses Spiel wird live auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr die Partien Roter Stern Belgrad – OSC Lille, FC Midtjylland – Celtic Glasgow, FC Utrecht – FC Porto und Dinamo Zagreb – Celta Vigo. Ab 21:00 Uhr sind zudem die Partien VfB Stuttgart – Feyenoord Rotterdam, SC Braga – KRC Genk, Glasgow Rangers – AS Roma, Aston Villa – Maccabi Tel Aviv und Betis Sevilla – Olympique Lyon zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des vierten Spieltages der UEFA Europa League und des dritten Spieltages der UEFA Conference League ein. Sky Experte Andreas Herzog versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Die Sky Live-Spiele der UEFA Europa League & UEFA Conference League

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

FC Salzburg – Go Ahead Eagles live auf Sky Sport Austria 2

OGC Nizza – SC Freiburg live auf Sky Sport Austria 3

Roter Stern Belgrad – OSC Lille live auf Sky Sport Austria 4

1. FSV Mainz 05 – AC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 5

FC Midtjylland – Celtic Glasgow live auf Sky Sport Austria 6

FC Utrecht – FC Porto live auf Sky Sport Austria 7

Dinamo Zagreb – Celta Vigo live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

SK Rapid – Universitatea Craiova live auf Sky Sport Austria 2

Crystal Palace – AZ Alkmaar live auf Sky Sport Austria 3

VfB Stuttgart – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 4

SC Braga – KRC Genk live auf Sky Sport Austria 5

Glasgow Rangers – AS Roma live auf Sky Sport Austria 6

Aston Villa – Maccabi Tel Aviv live auf Sky Sport Austria 7

Betis Sevilla – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

