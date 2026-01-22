Mit Salzburg vs. Basel: Die UEFA Europa League HEUTE live bei Sky

Der FC Salzburg gegen den FC Basel mit Flavius Daniliuc am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X bist du live dabei!

Außerdem am Donnerstag Marko Arnautovic mit Roter Stern Belgrad zu Gast bei Malmö und AS Roma gegen den VfB Stuttgart live bei Sky

Sky zeigt 17 der 18 Spiele des 7. Spieltags der UEFA Europa League live – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Johannes Brandl moderiert die UEFA Europa League am Donnerstag, Sky Experte Thomas Silberberger analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Mit Sky X die UEFA Europa League live streamen!

Am Donnerstag steht der vorletzte Spieltag der Ligaphase in der UEFA Europa League an. Dabei trifft der FC Salzburg auf den FC Basel, Marko Arnautovic reist mit Roter Stern Belgrad zu Malmö und AS Roma empfängt den VfB Stuttgart. Sky Seher:innen können 17 der 18 Partien des 7. Spieltags der UEFA Europa League live verfolgen.

Der siebente Spieltag der UEFA Europa League mit TSG Hoffenheim gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag live bei Sky

Der FC Salzburg steht am Donnerstag gegen den FC Basel und Flavius Daniliuc gehörig unter Druck. Die Bullen müssen ihre beiden letzten Spiele in der Ligaphase gewinnen und anschließend weiterhin auf ein Wunder hoffen, um sich doch noch für das Playoff zu qualifizieren. Ob ihnen mit einem Sieg gegen die Schweizer der erste Schritt gelingt, ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich empfängt AS Roma im Duell der Tabellennachbarn den VfB Stuttgart. Beide Mannschaften haben aus ihren letzten drei Begegnungen jeweils neun Punkte geholt und könnten sich mit einem weiteren Sieg unter die besten acht schieben. Wem das gelingt, ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad treten bereits am frühen Abend auswärts bei Malmö FF in Schweden an. Während die Schweden keine Chancen mehr auf das Playoff haben, liegen die Serben aktuell auf dem 17. Tabellenplatz und konnten ihre letzten drei Spiele allesamt für sich entscheiden. Diese Partie wird live auf Sky Sport Austria 7 gezeigt.

In den weiteren Spielen der UEFA Europa League sehen Sky Fans am Donnerstag ab 18:45 Uhr Fenerbahce Istanbul – Aston Villa, FC Bologna – Celtic Glasgow, Young Boys Bern – Olympique Lyon, PAOK Thessaloniki – Betis Sevilla und SC Freiburg – Maccabi Tel-Aviv. Ab 21:00 gibt es zudem die Partien SC Braga – Nottingham Forest, Celta Vigo – OSC Lille, FC Utrecht – KRC Genk, Ferencvaros Budapest – Panathinaikos Athen und Dinamo Zagreb – FCSB Bukarest. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des siebenten Spieltages der UEFA Europa League. Sky Experte Thomas Silberberger versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Der 7. Spieltag der UEFA Europa League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Europa League am Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Fenerbahce Istanbul – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 3

FC Bologna – Celtic Glasgow live auf Sky Sport Austria 4

Young Boys Bern – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 5

PAOK Thessaloniki – Betis Sevilla live auf Sky Sport Austria 6

Malmö FF – Roter Stern Belgrad live auf Sky Sport Austria 7

SC Freiburg – Maccabi Tel-Aviv live auf Sky Sport Austria 8

20:15 Uhr

FC Salzburg – FC Basel mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

AS Roma – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 3

SC Braga – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 4

Celta Vigo – OSC Lille live auf Sky Sport Austria 5

FC Utrecht – KRC Genk live auf Sky Sport Austria 6

Ferencvaros Budapest – Panathinaikos Athen live auf Sky Sport Austria 7

Dinamo Zagreb – FCSB Bukarest live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Thomas Silberberger

Beitragsbild: Imago