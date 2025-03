Mit Sieg in Münster: Nürnberg wahrt Minimalchance auf Aufstieg

Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga die Minimalchance auf einen Aufstieg gewahrt. Der Club gewann am 25. Spieltag bei Abstiegskandidat Preußen Münster dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) und rückte wieder bis auf sechs Punkte an die direkten Aufstiegsränge heran.

Lukas Schleimer (82.) traf für die eigentlich unterlegene Mannschaft von FCN-Trainer Klose zum Sieg. Münster verpasste derweil trotz eines kämpferischen Auftritts einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf, der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge beträgt weiterhin vier Punkte.

Nullnummer beim Jahn: Paderborn verpasst Platz zwei

Der SC Paderborn ist im Rennen um die Aufstiegsplätze beim Tabellenletzten gestolpert. Bei Jahn Regensburg kam das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Sonntagnachmittag nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpasste der SCP den Sprung auf einen Aufstiegsplatz.

Zwar waren die Ostwestfalen über weite Strecken das spielbestimmende Team, an den clever verteidigenden Regensburgern bissen sie sich jedoch die Zähne aus. Dem Jahn indes hilft das Remis im Abstiegskampf kaum weiter, mit 16 Punkten steht der Klub weiterhin abgeschlagen am Ende der Tabelle.

Niedersachsenderby: Hannover rettet einen Punkt

Rückschlag im aufgeheizten Prestigeduell: Hannover 96 hat es verpasst, sich in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festzusetzen. Im mehrfach unterbrochenen Niedersachsenderby kamen die Hannoveraner zu Hause gegen den Außenseiter Eintracht Braunschweig nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Das Team von Trainer André Breitenreiter liegt nun fünf Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz, Josh Knight (90.+3) rettete zumindest einen Zähler. Lino Tempelmann (77.) hatte den Tabellen-16. in Führung gebracht.

