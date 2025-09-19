Mit Sturm Graz, Arnautovic und Co.: Österreicher-Power in der UEFA Europa League mit 17 von 18 Spielen live bei Sky

Der FC Midtjylland im Duell gegen den SK Sturm am Mittwoch ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Zum Start der Ligaphase der UEFA Europa League am Mittwoch sind zudem Marko Arnautovic mit Roter Stern Belgrad, die AS Roma und Betis Sevilla im Einsatz – live & exklusiv bei Sky

Am Donnerstag unter anderem Aston Villa gegen Bologna und Tobias Lawal mit KRC Genk bei den Glasgow Rangers live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten in der UEFA Europa League: Andreas Herzog am Mittwoch und Thomas Silberberger am Donnerstag

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum Auftakt der Ligaphase live – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Sky überträgt in dieser Saison 323 UEFA Europa League und UEFA Conference League Spiele live – 306 davon exklusiv

Nach der UEFA Champions League startet kommende Woche auch die UEFA Europa League in die neue Saison. Mit dem SK Sturm, Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic und KRC Genk mit Tobias Lawal wird den Fans bereits zum Start einiges geboten. Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Sky 17 der 18 Auftaktspiele der Ligaphase live. Sky Seher:innen können sich vom ersten Spieltag an auf spannende Partien freuen!

Der SK Sturm auswärts beim FC Midtjylland am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch beginnt für den SK Sturm in der Ligaphase die Reise durch Europa. Zum Auftakt der UEFA Europa League führt der Weg des österreichischen Meisters nach Dänemark zum FC Midtjylland. Die Grazer, die in der vergangenen Saison noch in der Königsklasse aufliefen, wollen mit einem Auswärtssieg einen erfolgreichen Start hinlegen. Ob das Jürgen Säumel und seinem Team gelingt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls am Mittwoch startet Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic in die Ligaphase der UEFA Europa League. Die Serben empfangen den schottischen Meister Celtic Glasgow. Nach dem Aus in der UEFA Champions League Qualifikation wollen der ÖFB-Teamstürmer und sein Team mit einem Heimsieg für gute Stimmung bei den Fans sorgen. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Für den Vorjahresfinalisten der UEFA Conference League, Betis Sevilla, beginnt die UEFA Europa League Saison mit einem Duell gegen Nottingham Forest. Das Überraschungsteam der vergangenen Premier League Saison feiert damit seine erste Teilnahme an einem internationalen Klubwettbewerb seit fast 30 Jahren. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7 gezeigt.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr PAOK Thessaloniki – Maccabi Tel-Aviv, sowie ab 21:00 Uhr SC Freiburg – FC Basel, SC Braga – Feyenoord Rotterdam, OGC Nizaa – AS Roma und Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Zum Auftakt der UEFA Europa League empfängt Sky Anchor Johannes Brandl die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog.

Der Donnerstag in der UEFA Europa League mit Aston Villa gegen Bologna sowie Glasgow Rangers gegen KRC Genk und Tobias Lawal live bei Sky Sport Austria

Am Donnerstag kommt es in England zum Duell zwischen Aston Villa und dem FC Bologna. Beide Teams waren in der vergangenen Saison noch in der Königsklasse aktiv und treffen nun in der UEFA Europa League aufeinander. Wer kann das Auftaktmatch für sich entscheiden? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich ist Tobias Lawal mit seinem neuen Verein KRC Genk in Schottland bei den Glasgow Rangers zu Gast. Der ehemalige LASK-Torhüter will mit seinem Team erfolgreich in die Gruppenphase starten und den schottischen Traditionsklub bezwingen. Ob das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Außerdem zeigt Sky am Donnerstag ab 18:30 Uhr die Spiele OSC Lille – Brann Bergen und Go Ahead Eagles – FCSB Bukarest, sowie ab 21:00 Uhr VfB Stuttgart – Celta Vigo, FC Utrecht – Olympique Lyon, Young Boys Bern – Panathinaikos Athen und Ferencvaros Budapest – Viktoria Pilsen. Die Original Sky Konferenz läuft auf Sky Sport Austria 1.

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Fans ab 18:30 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Thomas Silberberger auf einen spannungsgeladenen Spieltag ein.

Die Sky Live-Spiele des 1. Spieltags der UEFA Europa League Ligaphase:

Die UEFA Europa League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Midtjylland – SK Sturm Graz live auf Sky Sport Austria 2

PAOK Thessaloniki – Maccabi Tel-Aviv live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Roter Stern Belgrad – Celtic Glasgow live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SC Freiburg – FC Basel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

SC Braga – Feyenoord Rotterdam live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

OGC Nizza – AS Roma live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Betis Sevilla – Nottingham Forest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul live & exklusiv auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation:Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Die UEFA Europa League am Donnerstag

18:30 Uhr

OSC Lille – Brann Bergen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Go Ahead Eagles – FCSB Bukarest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:15 Uhr

Aston Villa – FC Bologna mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

VfB Stuttgart – Celta Vigo live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Glasgow Rangers – KRC Genk live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

FC Utrecht – Olympique Lyon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Young Boys Bern – Panathinaikos Athen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Ferencvaros Budapest – Viktoria Pilsen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger