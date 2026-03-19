Der Kracher SK Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg morgen Freitag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Am Sonntag der Schlager SK Rapid gegen den LASK ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag: Der TSV Hartberg gegen Austria Wien – ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag: RZ Pellets WAC – SCR Altach, Blau-Weiß Linz – SV Ried und WSG Tirol – GAK

Die Sky Experten am Wochenende: Andreas Herzog am Freitag, Thomas Silberberger am Samstag sowie Hans Krankl am Sonntag in Hütteldorf und Marc Janko im Studio

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X

Wien, 19. März 2026 – Die zweite Runde des Finaldurchgangs steht bevor und verspricht jede Menge Spannung sowie hochkarätige Duelle: Morgen empfängt Tabellenführer Sturm die Salzburger, am Samstag kommt es in Linz zum Oberösterreich-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried, und am Sonntag ist der LASK zu Gast beim SK Rapid. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Hit Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Auftaktniederlage gegen den SK Rapid stehen die Bullen aus Salzburg am morgigen Freitag auswärts beim amtierenden Meister Sturm Graz vor einer echten Bewährungsprobe. Die Grazer sind mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg über Austria Wien in den Finaldurchgang gestartet und möchten auch im zweiten Spiel an diesen Erfolg anknüpfen. Ob Sturm Graz erneut triumphiert oder die Salzburger zurückschlagen können, erfahren Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderatorin Kimberly Budinsky empfängt die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog ab 19:00 Uhr aus dem Stadion in Graz. Andreas Herzog kommentiert das Spiel zudem als Co-Kommentator an der Seite von Benjamin Vollmann.

Das Duell zwischen Rapid und dem LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagabend empfängt der SK Rapid nach dem 1:0-Erfolg gegen Red Bull Salzburg den LASK. Die Linzer mussten sich zum Auftakt der Meistergruppe mit einem torlosen Remis gegen Hartberg zufriedengeben und wollen nun gegen die Hütteldorfer wieder voll punkten. Kann das Team von Didi Kühbauer im dritten Saisonduell mit Rapid den dritten Sieg feiern? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt der TSV Hartberg die Wiener Austria. Während die Oststeirer zuletzt immerhin einen Punkt holen konnten, möchten die Veilchen sich nach ihrer Niederlage schnell wieder mit einem Erfolgserlebnis zurückmelden. Fans sehen dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderator Marko Stankovic empfängt die Zuseher:innen ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko zum Bundesliga-Sonntag. Sky Experte Hans Krankl meldet sich aus dem Stadion in Hütteldorf.

Die Qualifikationsgruppe am Samstag mit dem Oberösterreich Derby zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In der Qualifikationsgruppe steht am Samstag das Duell zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried an. Nach der Niederlage gegen Altach am vergangenen Wochenende benötigen die Linzer dringend Punkte, um den Abstand auf den vorletzten Platz nicht weiter anwachsen zu lassen. Auch für die Rieder wäre ein Sieg im Kampf um den siebten Tabellenplatz wichtig. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Den siebten Tabellenplatz belegt aktuell der SCR Altach, der am Samstag zu Gast beim WAC ist. Während die Vorarlberger zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz feiern konnten, mussten sich die Kärntner dem GAK geschlagen geben. Die Wölfe warten nun bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. Ob ihnen dieser gegen Altach gelingt, erfahren Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel empfängt die WSG Tirol den GAK. Die Tiroler wollen den Anschluss an die Spitze der Qualifikationsgruppe wahren, während die Grazer darauf aus sind, ihren Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz weiter auszubauen. Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr stimmt Moderator Michael Ganhör die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Thomas Silberberger auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Partien starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Außerdem können sich Fans auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 20. März 2026

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Andreas Herzog

Samstag, 21. März

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 22. März 2026

14:00 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 2

16:30 Uhr

SK Rapid – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Marc Janko

Beitragsbild: GEPA