Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am heutigen Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls heute: Die Duelle WSG Tirol – SK Rapid und LASK – SCR Altach

Sky-Experten am Sonntag: Marc Janko

Am heuitgen Sonntag steigt in Graz ein echtes Spitzenduell: Der amtierende Meister Sturm empfängt den aktuellen Tabellenführer Salzburg. Zuvor ist der SK Rapid bei der WSG Tirol zu Gast und könnte zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am heutigen Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Niederlage gegen Rapid am vergangenen Spieltag musste Meister Sturm die Tabellenführung abgeben. Am heutigen Sonntag empfangen die Grazer den neuen Tabellenführer Red Bull Salzburg zum Topspiel der Runde. Können die Blackies auch das zweite Saisonduell gegen die Bullen für sich entscheiden, oder behalten diesmal die Mozartstädter die Oberhand? Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor ist Rapid im Tivoli Stadion bei der WSG Tirol zu Gast. Mit einem Sieg könnten die Hütteldorfer zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobern. Kann das Team von Philipp Semlic das verhindern? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt der LASK den SCR Altach. Die Athletiker aus Linz konnten seit der Rückkehr von Didi Kühbauer alle Spiele gewinnen – bleibt diese Serie auch gegen die Vorarlberger bestehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 9. November 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

WSG Tirol – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA