Mit u.a. Atalanta vs. FC Bayern! Die Champions League heute live & exklusiv bei Sky

Heute und morgen steigen die Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League. Unter anderem trifft Bayern München mit Konrad Laimer auswärts auf Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain empfängt den FC Chelsea im Kampf um eine gute Ausgangslage für die Rückspiele. Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Achtelfinal Hinspiele live & exklusiv. Insgesamt überträgt Sky 14 von 16 Achtelfinal-Matches live & exklusiv.

Marc Janko und Jan Age Fjörtoft am Dienstag bei Sky im UEFA Champions League Einsatz

Am Dienstag beginnen die Achtelfinalspiele der UEFA Champions League: Atalanta Bergamo empfängt dabei den FC Bayern München mit Konrad Laimer. Nachdem die Italiener im Play-off den BVB dank eines Last-Minute-Treffers ausschalten konnten, wollen sie nun auch den deutschen Rekordmeister aus der Königsklasse werfen. Die Bayern gingen – abgesehen von der Niederlage gegen Arsenal – ohne Punktverlust durch die Ligaphase und präsentieren sich weiterhin in starker Form. Ob Atalanta die Mannschaft von Vincent Kompany bezwingen kann oder die Münchner zu stark sind, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Sky Experte Lothar Matthäus versorgt aus Bergamo die Fans mit Expertise und kommentiert das Spiel vor Ort an der Seite von Philipp Paternina.

Zeitgleich trifft Newcastle United auf den FC Barcelona. Beide Mannschaften kennen sich bereits aus der Ligaphase – das erste Aufeinandertreffen konnten die Katalanen mit 2:1 für sich entscheiden. Während Barcelona letztlich den Sprung unter die besten acht Teams schaffte, musste Newcastle den Umweg über die Play-offs der K.o.-Phase gehen und setzte sich dort mit einem Gesamtergebnis von 9:3 gegen den FK Qarabag durch. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Mittwoch empfängt Paris Saint-Germain den FC Chelsea. Beide Teams trafen bereits im vergangenen Sommer im Finale der Klub-WM aufeinander, wobei die Londoner mit einem 3:0-Sieg als Gewinner hervorgingen. In der Königsklasse ist der amtierende Titelverteidiger nun auf Revanche aus und möchte die Blues mit einer Niederlage im Gepäck zurück nach Hause schicken. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ebenfalls am Mittwoch ist das Überraschungsteam der diesjährigen Saison, Bodø/Glimt, im Einsatz und trifft auf Sporting Lissabon. Nach den beiden Siegen im Play-off gegen Inter Mailand stehen die Norweger selbstbewusst im Achtelfinale und wollen beweisen, dass die vergangenen Erfolge gegen die Italiener, Atletico Madrid und Manchester City kein Zufall waren. Das Duell sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

In den weiteren Spielen am Dienstag trifft um 18:45 Uhr Galatasaray Istanbul auf den FC Liverpool und um 21:00 Uhr Atletico Madrid auf Tottenham Hotspur – live & exklusiv bei Sky. Am Mittwoch zeigt Sky außerdem ab 18:45 Uhr Bayer Leverkusen gegen den FC Arsenal. Weiters können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko & Jan Age Fjörtoft aus dem Studio. Am Mittwoch führen Sky Anchor Martin Konrad und Sky Experte Didi Hamann durch die Sendung. Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen für fundierte Analysen der Spitzenteams sorgen.

Die Hinspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – FC Liverpool live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Atalanta Bergamo – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Newcastle United – FC Barcelona live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Atletico Madrid – Tottenham Hotspur live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Jan Age Fjörtoft

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Bayer Leverkusen – FC Arsenal live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – FC Chelsea mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Bodø/Glimt – Sporting Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Didi Hamann

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago