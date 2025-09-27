Mit u.a. WAC gegen den LASK – Die ADMIRAL Bundesliga HEUTE LIVE auf Sky

Nach dem überraschenden Trainerbeben unter der Woche hofft der LASK nach dem Derbysieg auf ein weiteres Erfolgserlebnis in der ADMIRAL Bundesliga. Die SV Ried will sich nach der bitteren 2:3-Auswärtsniederlage bei der Wiener Austria nach 2:0-Führung mit dem ersten Heimsieg der Saison rehabilitieren. Der SCR Altach will den positiven Saisonstart auswärts gegen Nachzügler Blau-Weiß Linz prolongieren.

Die Linzer konnten am vergangenen Spieltag einen 2:0-Erfolg im Stadtduell gegen Blau-Weiß feiern und wollen diesen Schwung ins Lavanttal mitnehmen. Auf der Trainerbank gibt es aber wieder einen Wechsel. Sacramento löste seinen Vertrag aus Solidarität mit einem seiner Co-Trainer auf, nachdem diesem wegen eines disziplinären Vorfalls gekündigt worden war. Deshalb springt beim LASK zum dritten Mal Ritscher ein. Bei Didi Kühbauer und seinem Team gab es letzte Woche nur ein 2:2 gegen Hartberg. Wer das Match für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Aufsteiger Ried den GAK. Während sich die Rieder nach einer 2:0-Führung doch noch mit 2:3 der Wiener Austria geschlagen geben mussten, konnte der GAK am vergangenen Spieltag dank eines späten Elfmeters ein Unentschieden gegen Rapid erkämpfen. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel empfängt Blau-Weiß Linz den SCR Altach. Die Linzer sind auf der Jagd nach Punkten, um sich vom vorletzten Tabellenplatz zu lösen, während die Altacher ihren dritten Tabellenplatz verteidigen möchten. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky-Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 27. September 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Marc Janko

(APA) / Foto: GEPA