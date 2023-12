Mitfavorit James Wade bei WM überraschend out

Der frühere Europameister James Wade hat bei der Darts-WM in London überraschend sein erstes Spiel verloren und ist als erster Mitfavorit ausgeschieden.

Der Engländer mit dem Spitznamen „The Machine“ musste sich im Alexandra Palace dem Kanadier Matt Campbell knapp mit 2:3 geschlagen geben. Der 40-jährige Wade wird in der Weltrangliste einige Plätze einbüßen, weil seine Halbfinal-Teilnahme von vor zwei Jahren aus dem Ranking gestrichen wird.

Campbell wahrte im Entscheidungssatz die Nerven. Er kündigte an, für Weihnachten noch einmal in die nordamerikanische Heimat zurückfliegen zu wollen und dann nach England zurückzukehren. Vor Wades Niederlage hatten sich bei der WM bis dato alle gesetzten Favoriten durchgesetzt. Die Top 32 der Rangliste müssen nach einem Freilos zum Start vor Weihnachten nur ein Spiel gewinnen, um in die dritte Runde zu erreichen. Österreich-Beitrag Rusty-Jake Rodriguez war gleich in Runde eins gescheitert.

(APA) / Bild: Imago