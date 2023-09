Mitspieler greifen ein: Nächste Eskalation im Sancho-Theater

Bei Manchester United steht Jadon Sancho weiterhin in Ungnade. Neben zusätzlichen Sanktionen nach der ursprünglichen Suspendierung haben sich nun wohl auch Teamkollegen in den Streit eingemischt.

Das Sancho-Drama bei Manchester United scheint kein Ende zu nehmen. Nach der öffentlichen Kritik des Ex-BVB-Stars an United-Trainer Erik ten Hag vor der Partie gegen den FC Arsenal Anfang September, wobei Sancho seinem Trainer vorgeworfen hatte, „zum Sündenbock“ gemacht zu werden, war der Offensiv-Akteur zunächst bis auf weiteres suspendiert worden.

Knapp drei Wochen nach dieser ausgesprochenen Strafe sind die Fronten weiterhin verhärtet. Obwohl United nach dem schwachen Saisonstart nur auf Platz 13 in der PL-Tabelle rangiert und mit dem derzeit freigestellten Antony sowie dem verletzten Amad Diallo vor personellen Problemen auf den Flügeln steht, verzichtete ten Hag bis zuletzt auf den einstigen 85-Millionen-Transfer.

Laut dem Mirror gehen die Sanktionen gegen den Engländer mittlerweile dagegen nun so weit, dass Sancho nicht nur vom Training der ersten Mannschaft ausgeschlossen ist, sondern ihm auch untersagt wird, sämtliche Räumlichkeiten der Profis mitzubenutzen. Auf dem Klubgelände soll es dem 23-Jährigen zudem nicht gestattet sein, mit seinen Teamkollegen zu essen.

Angeblich soll die Suspendierung so lange Bestand haben, bis Sancho sich für sein Verhalten beim United-Coach entschuldigt, was bislang jedoch noch nicht erfolgt ist.

In den Zwist haben sich laut ESPN nun auch Mitspieler von Sancho eingeschaltet, um den Engländer zu überreden, sich endlich bei ten Hag zu entschuldigen. So sollen Marcus Rashford, Luke Shaw und Harry Maguire bei Sancho vorstellig geworden sein. Ob die Überredungsversuche der United-Teamkollegen schon Früchte getragen haben, ist nicht bekannt.

Am Dienstag hat Sancho nun seinen Instagram-Account vorübergehend deaktiviert, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete. Auch über diese Hintergründe ist jedoch noch nichts bekannt.

Jadon Sancho has now deactivated his Instagram account. 📱⛔️ #MUFC pic.twitter.com/HDG899JxUc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023