Mittelhand-Bruch! Salzburg-Routinier verpasst Winter-Vorbereitung

Red Bull Salzburg muss längere Zeit auf Rechtsverteidiger Stefan Lainer verzichten.

Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat sich der 33-Jährige im gestrigen Testspiel gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München einen Bruch in der Mittelhand zugezogen. Der Routinier muss sich einer Operation unterziehen und verpasst somit das Traininingslager in Belek.

Auch andere „Bullen“ werden die Reise in die Türkei nicht antreten. Während Takumu Kawamura aufgrund einer Knieblessur nicht mit dabei ist, verweilt Toptorschütze Petar Ratkov seit heute bei Vertragsverhandlungen im Ausland und ist ebenfalls nicht an Bord. Der Stürmer soll kurz vor einer Vertragsunterschrift bei Lazio Rom stehen und den Mozartstädtern eine zweistellige Millionensumme einbringen.

(Red.) / Foto: GEPA