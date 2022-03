Mkhitaryan beendet Nationalteam-Karriere

Armeniens Fußball-Star Henrikh Mkhitaryan beendet seine Länderspielkarriere nach 95 Einsätzen in 15 Jahren. Der frühere Spieler von Borussia Dortmund, Manchester United und Arsenal, heute in Diensten der AS Rom, erklärte via Twitter, er wolle sich künftig ganz auf seinen Verein konzentrieren.

Letztes Länderspiel des 33-Jährigen bleibt somit das 1:4 gegen Deutschland im November in der WM-Qualifikation, Mkhitaryan traf per Elfmeter.

(SID/Red.)

Bild: Imago