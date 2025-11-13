Modric und Pasalic fliegen mit Ryanair zur WM-Quali

Um in Ruhe zu reisen, entscheidet sich mancher Fußballprofi für den Privatjet – Luka Modric aber flog mit Ryanair zum WM-Qualifikationsspiel seiner Kroaten nach Zagreb. Der 40 Jahre alte Rekordnationalspieler, der in Italien bei der AC Milan spielt, nutzte die Billigairline für den Flug von Bergamo in die kroatische Hauptstadt.

Ebenfalls an Bord war Mario Pasalic von Atalanta Bergamo – und natürlich blieben die prominenten Reisegäste nicht unbemerkt. „Wenn Modric mit uns fliegen kann, kannst du das auch“, schrieb Ryanair auf der Plattform X.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Der Post löste tausende Reaktionen aus, viele davon mit ironischem Unterton. In Zagreb traf der frühere Real-Madrid-Star Modric zudem Anhänger des Milan-Klubs Istra, die sich über ein gemeinsames Erinnerungsfoto freuten.

(SID) / Bild: Imago