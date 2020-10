Möckel über Altach-Krise: “Was kann denn Pastoor dafür?”

Der SCR Altach geht mit nur einem Punkt nach vier Runden als Tabellenletzter in die länderspielbedingte Ligapause. Nach der 0:4-Klatsche im Auswärtsspiel beim SK Sturm Graz spricht Altach-Sportdirektor Christian Möckel über den katastrophalen Start in die Saison und über die Zukunft von Trainer Alex Pastoor.

“Das hat nichts mit Profi-Fußball zu tun, das hat nichts mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu tun. Da kann man die Fehler hin- und herschieben wie man will. Wenn man nicht die Basics befolgt nachgeht, gewinnt man im Sport nie – egal in welcher Liga”, kritisiert Möckel die Mannschaft.

Trotz der Krise soll laut Möckel Trainer Alex Pastoor auch nach der Ligapause noch an der Seitenlinie des SCR Altach stehen. “Mit Sicherheit zu hundert Prozent. Ich gebe hier den Spielern kein Alibi. Was kann denn Pastoor dafür, wenn die Spieler nicht am Mann sind, wenn sie nicht in den Zweikampf gehen, wenn sie individuelle Fehler machen, wenn sie das Tor nicht treffen? Mir ist es zu einfach immer nur den Trainer hinzustellen”, spricht Möckel seinem Trainer weiter eine Jobgarantie aus.