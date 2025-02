Mögliche Rapid-Gegner: Siege für Vikingur und Banja Luka

Im Duell der möglichen Rapid-Gegner im Achtelfinale der Conference League haben Vikingur Reykjavik und Borac Banja Luka jeweils Heimsiege gefeiert.

Im Playoff-Hinspiel am Donnerstag setzte sich Vikingur gegen das favorisierte Panathinaikos Athen mit 2:1 (1:0) durch, Borac gewann gegen Olimpija Ljubljana nach einer turbulenten zweiten Spielhälfte mit 1:0 (0:0). Bei den Gästen aus Slowenien sah der Österreicher Raul Florucz nach VAR-Check die Rote Karte (52.).

Danach versuchte Olimpija mit dem Österreicher Ahmet Muhamedbegovic in der Innenverteidigung, die Null zu halten. In der 86. Minute verschoss Borac-Stürmer Dorde Despotovic einen Elfmeter, ehe der Ex-Wattener Sandi Ogrinec (91.) in der Nachspielzeit doch noch zum Sieg für die Bosnier mit dem ÖFB-Mittelfeldspieler Stefan Savic traf. Für Vikingur erzielten David Atlason (13.) und Matthias Vilhjalmsson (59.) im Ausweichstadion in Helsinki die Treffer, die Isländer kassierten in der Nachspielzeit aus einem Elfmeter durch Fotis Ioannidis (91.) noch ein Gegentor und verspielten damit einen klareren Vorsprung.

Die Rückspiele sind für kommenden Donnerstag (live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) angesetzt, das Achtelfinale wird am 6. und 13. März gespielt.

(APA) / Artikelbild: Imago