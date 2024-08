Möglicher Rapid-Gegner Braga wirft Trainer raus

Rapids möglicher nächster Europacup-Quali-Gegner SC Braga hat nach vier Saisonpflichtspielen ohne Niederlage seinen Trainer entlassen. Wie der portugiesische Fußball-Club am Montag mitteilte, wurde Chefcoach Daniel Sousa seines Amtes enthoben. Ein Nachfolger steht demnach noch nicht fest. Sousa hatte erst im Mai einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Unter Sousa startete Braga mit zwei klaren Siegen gegen Maccabi Petach Tikva in die Qualifikation der Europa League. Im Drittrundenheimspiel gegen Servette Genf musste man sich aber mit einem 0:0 begnügen. Am Sonntag folgte zum Auftakt der nationalen Meisterschaft im eigenen Stadion ein 1:1 gegen Estrela Amadora. Am Donnerstag tritt Braga in Genf an. Der Sieger des Duells bekommt es im Play-off mit Rapid oder Trabzonspor zu tun, die gleichzeitig in Wien aufeinandertreffen. Die Hütteldorfer haben das erste Spiel in der Türkei mit 1:0 gewonnen.

(APA)/Bild: Imago