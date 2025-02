Moser bei WM-Generalprobe gestürzt

Der Tiroler Benjamin Moser hat in Falun im letzten Langlauf-Weltcupsprint vor der WM durch einen Sturz im Viertelfinale die Chance auf einen Spitzenplatz vergeben.

Der Qualifikation-Siebente ging am Freitag in der ersten K.o.-Runde des Klassik-Bewerbes mit dem Schweden George Ersson zu Boden, der vor ihm ins Straucheln gekommen war. Als letztlich Fünfter seines Heats verpasste Moser den Aufstieg deutlich, im Gesamtklassement wurde er 21.

Lukas Mrkonjic schied als Dritter seines Viertelfinallaufs mit dem späteren Sieger Johannes Hösflot Kläbo (95. Weltcupsieg) aus und belegte Rang 15. Michael Föttinger war bereits in der Qualifikation als 33. auf der Strecke geblieben. Im von der Schwedin Linn Svahn gewonnenen Frauenbewerb ging keine Österreicherin an den Start. Teresa Stadlober und Mika Vermeulen treten am Wochenende in den zwei Distanzrennen an.

(APA) / Artikelbild: Imago