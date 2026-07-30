MotoGP™-Partnerschaft verlängert: Alle Rennen bis 2030 in Österreich live auf Sky Sport

Sky Sport wird weiterhin alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP live übertragen, darüber hinaus auch alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3

Die neue Vereinbarung gilt ab der Saison 2027 bis einschließlich 2030 und umfasst alle Verbreitungswege

Der neue Vertrag beinhaltet die Pay-TV-Rechte für Österreich und die Schweiz, sowie die exklusiven Pay- und Free-TV Rechte für Deutschland

Sky und MotoGP™ verlängern ihre Partnerschaft in Österreich, und zeigen alle Rennen zwischen 2027-2030 live auf Sky Sport. Die neue Vereinbarung mit MotoGP™ beinhaltet weiterhin alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP. Hinzu kommen alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3, die ebenfalls Teil der umfassenden Live-Berichterstattung auf Sky Sport bleiben. Das Rechtepaket beinhaltet darüber hinaus den Harley Davidson Bagger World Cup, den Northern Talent Cup und den Red Bull Rookies Cup.

Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.

Motorsport bei Sky Sport

Sky Sport bietet Motorsportfans in Österreich ein umfassendes Live-Portfolio mit den wichtigsten internationalen Rennserien. Sky überträgt die komplette MotoGP nun bis 2030, die Formel 1 mit allen Trainings, Qualifyings und Rennen live sowie die gesamte WRC-Saison. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Top-Serien wie IndyCar, GT World Challenge und Nachwuchsklassen wie Formel 2 und 3.