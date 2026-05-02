Mountainbike-Titelverteidigerin Höll gewinnt Weltcupauftakt

Die viermalige Downhill-Gesamtsiegerin Valentina Höll ist perfekt in die neue Mountainbike-Weltcupsaison gestartet.

Die Weltmeisterin aus Salzburg gewann am Samstag im südkoreanischen Yongpyong vor der Italienerin Gloria Scarsi (+0,573 Sek.) und der Französin Myriam Nicole (1,751). Bei den Männern siegte der US-Amerikaner Asa Vermette, der Steirer Andreas Kolb belegte Rang zehn. Die zweite von neun heurigen Stationen ist Ende Mai Loudenvielle (FRA).

Höll war trotz einiger Schwierigkeiten mit dem ungekannten Terrain auf ihrem neuen Commencal-Material die Schnellste. „Ich habe noch nie so mit einer Strecke gekämpft. Es ist ein Wahnsinn, dass ich trotzdem gewonnen habe. Das ist ein super Start für mein neues Team und für mich auf dem neuen Bike. Ich hoffe, dass wir so weitermachen können“, sagte die 24-jährige Saalbacherin. Im Vorjahr hatte sie erst im letzten Rennen der Saison einen Sieg geschafft.

(APA) / Foto: IMAGO