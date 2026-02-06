München 1958: Carrick erinnert United-Spieler an Tragödie

Michael Carrick hat seine Spieler bei Manchester United an die historische Bedeutung der München-Katastrophe erinnert. Vor dem 68. Jahrestag der Tragödie sagte der Teammanager, die Spieler müssten „die Geschichte verstehen“.

Bei der Tragödie in München war die Mannschaft von Manchester United 1958 nach einem Europapokalsieg bei Partizan Belgrad auf dem Rückweg, als das Flugzeug nach einem Tankstopp in der bayrischen Landeshauptstadt abstürzte. Insgesamt 23 Menschen kamen ums Leben, darunter elf Spieler und Betreuer des englischen Traditionsklubs.

„Sobald du zu diesem Klub kommst, wirst du darauf aufmerksam gemacht. Man kann gar nicht anders, als die Geschichte zu kennen und zu verstehen“, sagte Carrick vor dem Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur. München sei „der größte Teil der Klubgeschichte“, auch wegen der Art und Weise, wie sich Verein und Mannschaft danach wieder aufrichteten und später Erfolge feierten.

Traumstart unter Carrick

Sportlich erwischte Carrick einen Traumstart mit drei Siegen in Serie gegen Manchester City, FC Arsenal und FC Fulham. Da United in dieser Saison nur auf 40 Pflichtspiele kommt – so wenige wie zuletzt 1914/15 – bleibt viel Trainingszeit. Konkrete Pläne für die 13-tägige Pause nach dem Spiel bei West Ham gebe es jedoch noch nicht. Auch im März und April weist der Spielplan Lücken auf, die der Klub möglicherweise für Reisen in den Nahen Osten nutzen könnte, um Einnahmeverluste durch das Verpassen des Europapokals zu kompensieren. „Wir kennen den Spielplan und haben einige Freiräume, die wir unterschiedlich nutzen können. Im Moment ist alles offen“, sagte Carrick.

