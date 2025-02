„Müssen uns verbessern“: Flick trotz Barcelona-Sieg unzufrieden

Hansi Flick bleibt mit dem FC Barcelona an der Tabellenspitze der spanischen La Liga, wirklich zufrieden war der frühere DFB-Teamchef mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 2:0 (0:0) bei UD Las Palmas aber nicht. „In der ersten Halbzeit haben mir von meinen Spielern fünf bis zehn Prozent gefehlt, vielleicht sogar mehr“, monierte Flick.

Der ehemalige Leipziger Dani Olmo (62.) und Ferran Torres (90.+6) hatten erst nach der Pause getroffen. Damit hält Barca seinen Verfolger Atlético Madrid auf Distanz, Real Madrid ist erst am Sonntag im Einsatz und kann mit Barca gleichziehen. Die Katalanen weisen jedoch die klar bessere Tordifferenz auf.

Für Flick und Barca steht bereits am Dienstagabend (21.30 Uhr) im Hinspiel des Pokal-Halbfinals die nächste schwierige Aufgabe an. Dann geht es gegen Atlético. Flick (59) erwartet eine Steigerung im Vergleich zum Auftritt am Samstag auf Gran Canaria. „Es geht um die Positionierung, das Passspiel, all diese Dinge. Das war nicht das, was wir können. Wir müssen uns noch sehr verbessern“, sagte Flick.

