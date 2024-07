Murg mit Assist: PAOK gewinnt Hinspiel in CL-Quali

PAOK macht einen wichtigen Schritt in Richtung nächster Quali-Runde der Champions League.

Die beiden ehemaligen Rapid-Spieler Thomas Murg und Stefan Schwab gewinnen mit PAOK in der zweiten Quali-Runde der Champions League gegen Banja Luka mit 3:2. Beide ÖFB-Legionäre standen dabei in der Startformation, Murg steuerte in der 17. Minute sogar den Assist zum Führungstreffer durch Koulierakis bei.

Bei Banja Luka stand mit Stefan Savic ebenfalls ein Österreicher am Platz. Der 30-jährige ehemalige Liefering- und Salzburg-Mittelfeldspieler absolvierte das Spiel über die vollen 90 Minuten.

Weitere Ex-Rapidler im Einsatz

Kevin Wimmer, der ebenfalls eine Vergangenheit in Wien Hütteldorf hat, ist mit seinem Klub Slovan Bratislava bei NK Celje nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Slowaken waren dabei ab der 30. Minute durch eine rote Karte in Unterzahl.

Robert Ljubicic war mit seinem AEK Athen in der Conference League Qualifikation gegen Inter Club d’Esacaldes aus Andorra im Einsatz. Die Griechen gewannen eine turbulente Partie mit 4:3, Ljubicic traf zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung.

Bild: Imago