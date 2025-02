Muslic hofft gegen ManCity auf nächste Cup-Sensation

Der österreichische Fußball-Trainer Miron Muslic hofft am Samstag mit Plymouth Argyle auf eine zweite Sensation im englischen FA-Cup. Nach dem überraschenden Sieg gegen Liverpool in der vierten Runde möchte der 42-Jährige auch das Aus von Manchester City herbeiführen. Trotz der schwachen Saison der „Citizens“ wartet auf den Drittletzten der zweiten Liga auswärts eine Herkules-Aufgabe. Am selben Tag spielt Oliver Glasners Crystal Palace zu Hause gegen Millwall.

Zehn Pflichtspiele hat Muslic mit Plymouth absolviert, seitdem er den Club übernommen hat. Die Bilanz ist mit drei Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen ausgeglichen. Immerhin führte der gebürtige Bosnier die „Pilgrims“ vom letzten auf den drittletzten Platz in der Championship. Der Spitzname des Clubs leitet sich übrigens von den Pilgervätern ab, die England 1620 von Plymouth aus Richtung Amerika verließen und deren Gemeinschaft als Keimzelle der modernen USA gilt.

Muslic vor Duell gegen Guardiola: „Da muss man sich selbst kneifen“

Muslic fordert mutigen Auftritt

Das Highlight in der bisher kurzen Muslic-Ära war zweifellos am 9. Februar das 1:0 im FA-Cup gegen Liverpool. Nun hoffen die Fans des südwestlichsten Profivereins Großbritanniens auf einen weiteren Coup. „Wir sollten uns nicht fürchten. Es ist ein Tag zum Genießen“, meinte Muslic. „Wir haben, wie gegen Liverpool, alles zu gewinnen und fast nichts zu verlieren. Ich will, dass unser Team mutig ist.“

Plymouth steht das erste Mal seit der Saison 2006/07 im FA-Cup-Achtelfinale. 8.000 Auswärtsfans werden das Team nach Manchester begleiten. „Es kann nicht größer werden, es ist eine Belohnung für uns“, sagte der Chefcoach. City sei zu Hause in Ballbesitz sehr dominant. „Wir müssen die richtigen Antworten finden“, erklärte Muslic. „Wir brauchen wieder eine sehr, sehr gute defensive Struktur.“ Mindestens genauso wichtig sei aber, dass man drei Tage später im direkten Duell mit dem Abstiegsrivalen Hull City konkurrenzfähig sei.

Für City bleibt nur der FA-Cup

ManCity ist in der Premier League aktuell nur Vierter und liegt 20 Punkte hinter Liverpool. Am Mittwoch gab es ein 1:0 gegen Tottenham, bei dem der wieder fitte Erling Haaland das Goldtor erzielte. „Nie mehr wird es in dieser Saison das alte City geben“, meinte Guardiola nach dem Spiel. „Das alte City war zu gut, aber wir werden zurückkommen.“

Der FA-Cup ist die einzige Trophäe, auf die sein Team in dieser Saison realistischerweise noch hoffen kann. „Sie sind nicht unbekannt“, sagte Guardiola über Plymouth. „Sie haben in dieser Saison das beste Team des Landes geschlagen mit Liverpool.“ Dass Muslic vor dem Duell mit Trainer-Vorbild Guardiola von der „größten Ehre“ seines Lebens gesprochen hatte, quittierte der Starcoach mit einem Lächeln und folgender Aussage: „Ich habe eine unglaubliche Flasche Wein für ihn nach dem Spiel nach diesen Worten. Ich schätze das, vielen Dank.“

(APA) Foto: Imago