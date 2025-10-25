Muslic: „Möchte eines Tages Nationaltrainer sein“
Miron Muslic hat den kriselnden Fußball-Zweitligisten Schalke 04 innerhalb kürzester Zeit zu einem Aufstiegskandidaten gemacht – und will dem Kultklub auf jeden Fall treu bleiben.
„Ich bleibe für immer Mitglied von Schalke 04, zu 100 Prozent. Egal, wie sich die Wege mal trennen werden“, sagte der Trainer dem kicker: „Schalke 04 ist ein Teil von mir, es hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Einmal Schalke, immer Schalke.“
Doch das ultimative Ziel ist der traditionsreiche Altmeister für den 43-Jährigen nicht. „Ich möchte eines Tages Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina sein“, sagte Muslic: „Und daran glaube ich auch. Die Grundvoraussetzungen passen einfach zu gut – meine Geschichte, meine Verbundenheit, die Liebe zu meinem Heimatland. Ich weiß nicht, wann der Tag sein wird, aber ich freue mich auf den Tag.“
Der gebürtige Bosnier mit österreichischem Pass war als Kind mit seinen Eltern vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat geflohen. Er wuchs als Flüchtling in Tirol auf, lernte schnell, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Noch während seiner Fußballerkarriere vor allem in unteren Klassen begann er als Trainer zu arbeiten – zunächst im Nachwuchs. Über die SV Ried, den belgischen Erstligisten Cercle Brügge und den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle kam Muslic im Sommer nach Schalke.
Muslic vor Duell gegen Guardiola: „Da muss man sich selbst kneifen“
Mit seinem neuen Arbeitgeber, den er als „vielleicht die aktuell kniffligste Challenge im deutschen Profifußball“ bezeichnete, ist Muslic nach dem 1:0 (1:0) am Freitag gegen Darmstadt 98 auf Aufstiegskurs. Dass er plötzlich bei einem Großklub im Rampenlicht steht, schüchtert ihn nicht ein. „Ich war ruhig vor vier Monaten, als sich viele über meine Verpflichtung gewundert und gefragt haben, was dieser Unbekannte aus Tirol denn hier will – und ich bleibe ruhig, wenn ich spüre, dass die Menschen unsere Arbeit in nur vier Monaten sehr zu schätzen gelernt haben“, sagte er.
Aktuelle Fußball Videos
HIGHLIGHTS | Leeds United – West Ham United | 9. Spieltag
HIGHLIGHTS | Werder Bremen – 1. FC Union Berlin | 8. Spieltag
HIGHLIGHTS | Greuther Fürth – Karlsruher SC | 10. Spieltag
HIGHLIGHTS | Schalke 04 – Darmstadt 98 | 10. Spieltag
Österreichische Bundesliga im Sturzflug – Helm: „Augen vor der Realität nicht verschließen“
Die Skylights der 10. Runde
Eberl: “Wir haben den perfekten Trainer für Bayern München“
“Einer der besten Innenverteidiger der Welt“ – Eberl will Upamecano-Verlängerung
Max Eberl über Kompany-Verlängerung, Lennart Karl und Dayot Upamecano
Eberl: „Für mich würde einer Verlängerung nichts im Wege stehen“
(SID)/Bild: Imago