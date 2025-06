„Muss ehrlich zu mir selbst sein“: Wallquist über seinen Rücktritt mit 25 Jahren

Mit 25 Jahren sagt Benjamin Wallquist dem Profifußball Lebewohl – freiwillig. Und das, obwohl er sportlich voll im Saft stand: In der abgelaufenen Saison brachte es der Defensivspieler auf 25 Einsätze für den FAC in der ADMIRAL 2. Liga, 22 davon in der Startelf. An mangelnder Spielzeit lag es also nicht.

Warum sich der ehemalige ÖFB-U-Nationalspieler dennoch gegen eine weitere Laufbahn als Profi entschieden hat, welche Rolle seine Ausbildung und Zukunftspläne spielten und warum ihm der Abschied trotzdem alles andere als leichtfiel, erzählt er im exklusiven Sky-Interview.

Sky: Sie haben mit 25 Jahren Ihre Profikarriere beendet – was waren die ausschlaggebenden Gründe für diese Entscheidung?

Benjamin Wallquist: Ich habe für mich ganz sachlich die Situation analysiert und bin darauf gekommen, mit 25, da muss ich so ehrlich zu mir selbst sein, wird es für die ganz große Karriere wahrscheinlich nicht mehr reichen, denn es wird weit über die zweite Liga nicht mehr hinausgehen. Dann habe ich mich gefragt, ob es für mich langfristig viel Sinn macht, professionell weiterzuspielen, weil da braucht man auch nicht um den heißen Brei drum herumreden, in der zweiten Liga verdient man keine Millionen und deswegen ist es klar, dass man irgendwann den Switch in das normale Berufsleben machen muss und ich habe einfach für mich entschieden, dass es am meisten Sinn macht, das gleich zu machen, denn je später ich diesen Switch mache, desto schwerer wird er mir wahrscheinlich fallen.

Parallel dazu bin ich im Masterstudium relativ weit fortgeschritten und habe im Zuge dessen Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge entwickelt, deswegen bin ich gespannt, was die Zukunft so bringt, aber es war natürlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil Fußball meine große Leidenschaft ist und ich sehr viel für den Fußball geopfert habe. Es war dann aber sachlich analysiert und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es langfristig die sinnvollste Entscheidung ist, meinen Fokus auf die Karriere abseits des Fußballplatzes zu legen.

Schritt nach Deutschland der Richtige? „Ich bereue die Entscheidung jetzt auf keinen Fall“

Sky: Nach Ihrer Zeit in der Akademie Salzburg sind Sie früh nach Deutschland zu Hoffenheim gewechselt – wie kam es zu diesem Schritt, und was hat Sie daran besonders gereizt?

Benjamin Wallquist: Ich hatte bei Salzburg eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit, war zu der Zeit auch Kapitän im Nationalteam. Nachdem mein Drei-Jahres-Vertrag in Salzburg ausgelaufen ist, hatte ich mehrere Optionen in Deutschland und auch mit Red Bull Gespräche geführt. Ich habe bei Hoffenheim dann einen Profivertrag angeboten bekommen und da zum damaligen Zeitpunkt die beste Perspektive gesehen, mich im Profibereich durchzusetzen.

Man muss auch sagen, dass zu der Zeit, wo ich zu Hoffenheim gewechselt bin, in Salzburg noch nicht so Usus war, auf junge Österreicher zu setzen. Die Durchlässigkeit war noch nicht unbedingt so gegeben wie heute. Im Nachhinein ist dann Marco Rose, mein U18-Trainer, genau in dem Sommer, wo ich weggegangen bin, Cheftrainer der Profis geworden. Gerhard Struber, der mein Trainer war in der U15, ist Liefering-Trainer geworden. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich bereue die Entscheidung, zu Hoffenheim zu wechseln aber auf keinen Fall, weil ich in Hoffenheim auch sehr viel gelernt habe.

Es war auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe dort mein Abitur gemacht. In der Youth League sind wir bis ins Halbfinale gekommen und sind im ersten Jahr Süddeutscher Meister geworden. Zusammengefasst war der ausschlaggebende Punkt für den Wechsel die von mir damals wahrgenommene bessere Perspektive in Hoffenheim. Parallel dazu der Profivertrag, der mir von Hoffenheim angeboten wurde, der auch so dotiert war, dass man mir schon klargemacht hat, dass man schon sehr viel von mir hält.

Wallquist über Szoboszlai: „Der hatte alles, ohne dass er dafür groß trainieren musste“

Sky: Sie haben in ihrer Jugend Stationen bei der Admira, in der Akademie Salzburg und später bei Hoffenheim durchlaufen – sind Ihnen aus dieser Zeit Spieler in Erinnerung geblieben, bei denen Sie schon früh gespürt haben, dass Sie den Sprung ganz nach oben schaffen würden?

Benjamin Wallquist: Ich hatte das Riesenglück, dass ich in meiner Karriere schon mit sehr, sehr vielen guten Spielern zusammengespielt habe, die wirklich außergewöhnlich waren. Ich glaube, der, bei dem man das am ehesten abschätzen konnte, in welche Richtung es geht, war Dominik Szoboszlai. Der ist mit 15 Jahren damals, glaube ich, in die U16 bei uns dazugekommen. Der hatte damals schon alles, ohne dass er dafür groß trainieren musste. Er hatte eine super Ausdauer, war schnell, groß, technisch stark, unfassbar talentiert. Mit 15 kann man sich schwer vorstellen, dass der dann irgendwann mal die Premier League gewinnen wird als Stammspieler beim FC Liverpool. Aber man hat halt schon abschätzen können, dass der sein Geld einmal mit Fußball verdient.

„Romano Schmid zum Beispiel war auch immer schon überragend in unserem Jahrgang“

Ähnlich war es beim Baumi, Christoph Baumgartner in Hoffenheim. Wir sind gemeinsam zu Hoffenheim gekommen, als zwei Österreicher, wir hatten damals einen guten Draht zueinander. Er war damals schon technisch richtig stark und spielintelligent. Dazu hatte er eine super Einstellung, also war ich mir eigentlich sicher, dass er Profi wird. Bei meinem Freund, dem Vesa Demaku, war es auch eigentlich auch immer schon abzusehen seit der Jugend, dass er extremes Talent hat und sehr weit ist für sein Alter.

Es gibt noch zahlreiche andere. Romano Schmid zum Beispiel war auch immer schon überragend in unserem Jahrgang im Nationalteam. Ich vergesse jetzt sicher auch zwei, drei. Trotzdem kann man nie wissen, ob sich einer verletzt. Es sind auch Spieler, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass die Profi werden, dann auf der Strecke geblieben. Es waren aber nicht nur die Spieler, sondern ich hatte auch unfassbar gute Trainer. Hervorheben würde ich Marco Rose bei Salzburg, Marcel Rapp bei Hoffenheim und jetzt Mitja Mörec bei FAC, die mir sehr viel beigebracht haben, sowohl fußballerisch als auch als Mensch. Die waren wie Mentoren und ich durfte sehr viel von ihnen lernen, das mich in meinem weiteren Leben begleiten wird.

Sky: Wie kam es letztlich zur Entscheidung, Ihre Profikarriere zu beenden – war das ein schleichender Prozess oder gab es einen konkreten Auslöser?

Benjamin Wallquist: Meine Profikarriere zu beenden, war jetzt nicht unbedingt ein schleichender Prozess, aber wirklich einen konkreten Auslöser gibt es auch wiederum nicht. Man macht sich hin und wieder Gedanken, ob das noch so sinnvoll ist, was man macht, weil natürlich mit meiner Vergangenheit – ich habe in der Jugend bei sehr großen Vereinen gespielt, mit toller Infrastruktur – und dann war ich mit 23, 24 beim FAC, der mein Herzensverein ist, aber der bei der Infrastruktur, wenn ich es jetzt mit Salzburg, Hoffenheim oder dem LASK vergleiche, natürlich ein Stück hinterher ist und man keine Unsummen verdient, fragt man sich da schon hin und wieder, warum man da ist wo man ist und wie die Chancen stehen, es nochmal zu einem größeren Verein zu schaffen.

Trotzdem ist Fußball einfach, wie gesagt, meine große Leidenschaft, und es hat mir besonders beim FAC sehr viel Spaß gemacht, Profifußballer zu sein. Vor allem die letzten zwei Jahre, wo wir sehr erfolgreich waren und lange Zeit oben mitgespielt haben. In dieser Zeit habe ich mir ehrlich gesagt weniger Gedanken über meine Zeit nach der Fußballkarriere gemacht.

Jetzt sind diese Saison bei mir kleinere Wehwehchen dazugekommen und wir waren eine Zeit lang abstiegsgefährdet, da habe ich mir Gedanken gemacht, was ich machen würde, falls wir absteigen und habe dann für mich entschieden, dass ich früher oder später sowieso den Schritt in die Wirtschaft machen will und es eigentlich wenige Gründe gibt, diesen Schritt nicht gleich zu gehen, sondern noch weiter in der zweiten Liga zu spielen und diesen Schritt erst später zu machen. Ich denke mir, später wird mir der Schritt vermutlich schwerer fallen als jetzt, wo ich nicht viel älter als andere Berufseinsteiger bin. Ich will jetzt meine ersten Erfahrungen in einem wirtschaftlichen Beruf sammeln und mir in diesem Bereich etwas aufbauen über die nächsten Jahre.

Wechsel zum SV Wienerwald – „Ist für mich immer klar gewesen“

Sky: Mit dem Wechsel zum SV Wienerwald schlagen Sie jetzt ein neues Kapitel im Amateurfußball auf – wie kam es dazu, und was reizt Sie an dieser Aufgabe in der Gebietsliga?

Benjamin Wallquist: Den SV Wienerwald verfolge ich schon sehr lang. Es spielen sehr viele Freunde von mir dort, mit denen ich auch früher zusammengespielt habe oder mit denen ich zusammen in die Schule gegangen bin und deswegen war ich öfter bei den Spielen zuschauen. Sie haben eine super Stimmung in der Mannschaft und dadurch, dass ich den Fußball liebe, ist es für mich immer klar gewesen, dass ich, sobald ich einmal einen Schritt zurück mache und meine Profikarriere beende, zum SV Wienerwald gehe und mit meinen Freunden spielen will.

Ich bin schon sehr gespannt, den Fußball, wie gesagt, meine große Leidenschaft, von einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Es ist natürlich ganz anders in der sechsten Liga aber das Spiel ist trotzdem das Gleiche, und man kann ohne Druck befreit aufspielen, ich freue mich schon auf die Zeit. Wir werden eine gute Mannschaft nächstes Jahr haben. Ich bin sehr ehrgeizig und hoffe, dass wir erfolgreich sein werden.

„Wir haben am Weg ins Halbfinale ManCity geschlagen, Real geschlagen“

Sky: Wenn Sie auf Ihre bisherigen Jahre als Spieler zurückblicken – welche Momente oder Erlebnisse bleiben Ihnen am stärksten in Erinnerung?

Benjamin Wallquist: Da bleiben mir sehr, sehr viele Momente in Erinnerung. Jetzt so kurzfristig, wenn ich das so entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall das Halbfinale von der Youth League. Mit Hoffenheim damals – mit Salzburg haben wir zwar gewonnen, aber da habe ich mich nicht wirklich als Teil der Mannschaft gesehen.

Bei Hoffenheim war das ganz anders: Ich war Kapitän und hatte eine tragende Rolle. Wir haben am Weg ins Halbfinale ManCity geschlagen, Real geschlagen – es war eine extrem coole Zeit. Wir hatten eine super Stimmung, eine super Chemie in der Mannschaft und einen sehr, sehr guten Trainer.

Dann nach Nyon zu fahren und gegen Porto zu spielen mit heutigen Weltstars wie Vitinha oder Fabio Silva, war natürlich ein riesiges Highlight. Auch bei Red Bull: mein Debüt für Liefering gegen den LASK vor ausverkauftem Haus. Der LASK hat in dem Spiel den Aufstieg klargemacht.

Das war für mich mit frischen 17 Jahren eine super Erfahrung, quasi mein Debüt im Profifußball. Auch bei FAC hatte ich jetzt sehr, sehr viele schöne Momente. Wir haben den GAK auswärts besiegt, haben Ried auswärts besiegt, haben viele Derbys gewonnen – das waren echt coole Spiele.

Bei den FC Juniors Oberösterreich haben wir am letzten Spieltag mal gegen Wacker Innsbruck gewonnen, vor ausverkauftem Haus. Also ich habe sehr, sehr viele coole Momente erleben dürfen und bin auch sehr dankbar dafür.

Sky: Sie haben gesagt Sie wollen in die Wirtschaft gehen, aber wie sieht Ihre Zukunft konkret aus – bleiben Sie dem Fußball in einer anderen Rolle verbunden, oder orientieren Sie sich beruflich in eine ganz neue Richtung?

Benjamin Wallquist: Professionell Trainer zu werden, könnte ich mir Stand jetzt nicht vorstellen. Da ist mir der Job einfach zu unsicher. Da ist mir, glaube ich, ein Beruf lieber, wo man mehr Sicherheit hat als im professionellen Trainerbereich, sage ich jetzt einmal.

Aber ich war ja auch schon die letzten zweieinhalb Jahre Co-Trainer und dann Cheftrainer beim FAC im Nachwuchs und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich werde auch wahrscheinlich die Trainerausbildungen machen.

Also, wie gesagt, mal schauen, was die Zukunft bringt. Irgendwann mal in einer Position im Büro von einem Verein zu arbeiten, könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber ja, ich werde jetzt ab Oktober eine sehr spannende Teilzeitstelle neben meinem Masterstudium antreten, die nichts mit dem Fußball zu tun hat und freue mich da schon sehr drauf. Ich bin schon sehr gespannt, was mich da erwarten wird.

Benjamin Wallquist beendet seine Profikarriere mit 25 – nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Nach Stationen in Deutschland und Österreich beginnt für ihn nun ein neues Kapitel, abseits des Profisports, aber nicht ohne den Fußball.

(Red.)/Beitragsbild: GEPA