„Mussten heute wirklich ackern“ – Die Stimmen zum ÖFB-Sieg gegen Zypern

Das ÖFB-Team hat seine Pflicht erfüllt und im dritten Spiel der WM-Qualifikation den nächsten Sieg eingefahren. Hier gibt es die Stimmen der ÖFB-Akteure nach dem Spiel.

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Am Ende ist das, was zählt, wir haben die drei Punkte. Dass es kein einfaches Spiel wird, hat sich schon früh abgezeichnet. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht, wir waren zu unpräzise, sind zu lange am Ball geblieben. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, energetisch zugelegt und verdient um dieses eine Tor gewonnen. Zypern hat es gut gemacht, hat uns das Leben nicht leicht gemacht.“

David Alaba (Kapitän Österreich): „Von meiner Leistung war es ein Spiel, das ganz okay war bis ganz gut. Es war kein einfaches Spiel für uns, wir haben gebraucht, bis wir reingekommen sind. Aber ich glaube, dass wir am Ende verdient gewonnen haben. Wir hatten des Öfteren solche Spiele und die liegengelassen, deshalb war das Tor von Sabi unheimlich wichtig, dass wir Ruhe reinbekommen in unser Spiel. Wir sollten das Spiel nicht schlecht bewerten, wichtig waren die drei Punkte. Es war vielleicht schwieriger als erwartet. Es war im Vorhinein ausgemacht, dass ich so um die 60 Minuten spiele, für meinen Rhythmus war es sehr wichtig, dass ich Spielminuten sammle.“

Christoph Baumgartner (Österreich-Spieler): „Es war von uns sicher nicht unser allerbestes Spiel, auch nicht von mir. Es war kein einfaches Spiel für die ganze Mannschaft, am Ende des Tages sind wir zufrieden, wie es ausgegangen ist. Man hat gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, in der zweiten Hälfte haben wir einen Gang zugelegt. Wir waren die bessere Mannschaft, leider hatten wir zu wenig klare Torchancen. Am Ende des Tages war es doch ein verdienter Sieg.“

Zum Elfmeter: „Ich komme ganz klar als Erster zum Ball, komme am Boden auf und spüre, dass er mich richtig trifft. Wenn er mich so klar am Fuß trifft, kann man den Elfer schon geben.“

Marcel Sabitzer (Österreich-Torschütze): „Es gibt keine kleinen Nationen, wir mussten heute wirklich ackern. Es war nicht unser bestes Spiel, das wissen wir. Wir haben Mentalität gezeigt, gepusht und die drei Punkte geholt. Ich hab immer ein gutes Gefühl bei Elfmetern, ich musste Verantwortung übernehmen, das habe ich getan.“

Michael Gregoritsch (Österreich-Stürmer): „Baumi war vorher am Ball, der Ball war noch im Spiel, er wird getroffen, deshalb ist es okay, dass es Elfmeter war. Der Sieg fühlt sich super an. Heute war es eine absolute Kampfleistung, wir haben voll dagegen gehalten. Das ist nicht so einfach am Beginn einer Saison, viele haben vielleicht noch nicht den Rhythmus. Deshalb ist es völlig irrelevant, wie überzeugend oder hoch der Sieg ist.“

Lienhart über Punktemaximum: „Sind absolut im Soll“

Apostolos Mantzios (Zypern-Teamchef): „Wir sind nicht enttäuscht, aber wir sind ein bisschen traurig. Wir haben gegen eine starke Mannschaft gespielt, hatten aber sehr viele Chancen. Die Mentalität unseres Teams ist besser geworden. Ich glaube, dass der Elfmeter nicht existieren sollte. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es als ein bisschen unfair empfunden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, der Wille war da. Österreich ist die stärkste Mannschaft in der Gruppe, auch wenn sie heute gegen uns Schwierigkeiten hatten.“ Zum Loch im Rasen: „Es war das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe. Das passiert. Aber die Wahrheit ist, dass wir in den letzten 15 Minuten danach ein bisschen unseren Rhythmus verloren haben.“

(APA) Foto: GEPA