Frankfurt gewinnt Hinspiel bei Ajax – Roma siegt in letzter Minute

Mit einem mutigen und kämpferisch starken Auftritt hat sich Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Europa League eine sehr gute Ausgangslage erspielt. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gewann ein schwieriges Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam mit 2:1 (1:1) und schüttelte den Liga-Frust der letzten Wochen ab.

Der frühe Rückstand durch den Ex-Leipziger Brian Brobbey (10.), bei dem Keeper Kevin Trapp nicht gut aussah, warf Frankfurt nicht aus der Bahn. Stattdessen antworteten die Hessen mit dem Ausgleich durch den überragenden Mittelfeldantreiber Hugo Larsson (27.), Ellyes Skhiri (70.) erzielte den Siegtreffer.

Trapp zufrieden: „Waren unheimlich griffig“

Mit dem lange überlegenen Auftritt machte der Champion von 2022 einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale, im Rückspiel in einer Woche (18.45 Uhr live auf Sky Sport Austria) kommt Ajax nach Frankfurt.

Roma siegt im letzten Moment

Wieder ohne „Urlauber“ Mats Hummels hat die AS Rom in der Europa League einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Der deutsche Weltmeister war lediglich Zuschauer, als der italienische Erstligist im Achtelfinal-Hinspiel gegen Athletic Bilbao zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg in der Nachspielzeit kam. Nach dem fünften Pflichtspielsieg in Folge hat die Roma eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Spanien.

Der Hauptstadtklub geriet durch ein Tor von Inaki Williams in Rückstand (50.), doch der Ex-Leipziger Angelino glich aus (56.). In der Schlussphase spielte die Roma nach einer Gelb-Roten Karte gegen Yerai Alvarez (86.) in Überzahl, Eldor Schomurodow (90.+4) traf noch zum Sieg.

HIGHLIGHTS | AS Roma – Athletic Bilbao | Achtelfinal-Hinspiel

(SID)/Bild: Imago