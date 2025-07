Nach 114 Jahren: Traditionsklub Brescia vor dem Aus

Der italienische Traditionsklub Brescia Calcio steht nach 114 Jahren vor dem Aus. Der Fußball-Verband FIGC verweigerte dem Verein die Profilizenz für die kommende Saison in der drittklassigen Serie C. Brescia hatte bis 2020 in der Serie A gespielt und Spieler wie Pep Guardiola, Roberto Baggio, Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo oder Luca Toni in seinen Reihen.

Die FIGC listete am Donnerstag in einer Mitteilung alle von Klubchef Massimo Cellino nicht gezahlten Schulden auf. Auch die Registrierungsgebühr für die Serie C habe der ehemalige Eigentümer des Erstligisten Cagliari Calcio und des Premier-League-Klubs Leeds United nicht gezahlt.

Brescia hatte als Tabellen-15. der Serie B eigentlich den Klassenerhalt geschafft, bekam wegen der finanziellen Unregelmäßigkeiten aber vier Punkte abgezogen und stürzte auf Rang 18 ab.

