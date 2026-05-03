Nach 14 Meistertitel in Folge: Ludogorez in Bulgarien entthront

Der bulgarische Fußball-Spitzenklub Ludogorez Rasgrad ist nach 14 Meisterschaften in Serie entthront worden.

Lewski Sofia sicherte sich dank eines 1:0 (0:0) gegen ZSKA 1948 Sofia am Samstagabend vier Spieltage vor Saisonende vorzeitig den Titel und beendete damit die längste aktive Meister-Serie in den europäischen Ligen.

Seit der Saison 2011/12 hatte sich das von einem bulgarischen Unternehmer finanzierte Ludogorez immer den Titel gesichert. Ein weiterer hätte einen alleinigen Rekord bedeutet. Nur Skonto Riga aus Lettland (1991 bis 2004) und die Lincoln Red Imps aus Gibraltar (2003 bis 2016) kommen ebenfalls auf 14 nationale Meisterschaften in Serie.

In Deutschland hält der FC Bayern mit elf Meisterschaften zwischen 2013 und 2023 den Rekord für die längste Titelserie.

(SID).

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