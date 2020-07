Nach 17 Saisontoren: Grbic vor Wechsel in Ligue 1

Nach 17 Saisontoren für den französischen Fußball-Zweitligisten Clermont Foot steht Adrian Grbic vor dem Wechsel in die Ligue 1. Wie die Sport-Tageszeitung “L’Equipe” Sonntagabend berichtete, haben Stade Brest und RC Lens bereits Angebote für den Stürmer hinterlegt. Clermont soll für Grbic, der beim Verein noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro verlangen.

Auch Lorient, das wie Lens heuer den Aufstieg aus der Ligue 2 geschafft hat, soll laut dem Bericht an der Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert sein. In der Favoritenrolle soll sich Brest befinden. Grbic war erst vergangenen Sommer von Altach zu Clermont gewechselt. In seiner Debüt-Saison in Frankreich wusste der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler zu gefallen. Clermont beendete die aufgrund der Corona-Pandemie schlussendlich abgebrochene Saison auf dem fünften Tabellenplatz.

Da das französische Transferfenster ab 9. Juli bis Anfang August geschlossen ist, soll der Transfer in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

