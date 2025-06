Nach 2021: Crespo wird erneut Trainer in Sao Paulo

Der frühere Stürmerstar Hernán Crespo wird erneut Trainer des brasilianischen Spitzenklubs FC Sao Paulo. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der Argentinier einen Vertrag über anderthalb Jahre bis Dezember 2026. Der 49-Jährige wird damit Nachfolger seines Landsmanns Luis Zubeldía, der den Traditionsklub am Montag nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen „in beiderseitigem Einvernehmen“ verlassen hatte.

Crespo war in einer ersten Amtszeit bereits von Februar bis Oktober 2021 Trainer in Sao Paulo. „Die Beziehung, die zwischen Crespo und dem FC Sao Paulo in der ersten Episode aufgebaut wurde, hat ein solides Fundament aus gegenseitigem Respekt und Bewunderung hinterlassen“, sagte Vereinspräsident Julio Casares.

Zuletzt war Crespo bis November 2024 Trainer in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Ain. Als Spieler trug der frühere argentinische Nationalspieler unter anderem die Trikots von Chelsea, Inter und AC Mailand oder Lazio Rom.

