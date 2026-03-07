Nach 298 Tagen: Tatum gibt umjubeltes NBA-Comeback

Die Fans im ausverkauften TD Garden erhoben sich und applaudierten lautstark, als die lange Leidenszeit von Starspieler Jayson Tatum beendet war. Nach einem Riss seiner rechten Achillessehne und 298 Tagen Pause gab der sechsmalige NBA-All-Star beim 120:100 seiner Boston Celtics gegen die Dallas Mavericks ein umjubeltes Comeback – und erzielte dabei gleich wieder 15 Punkte für das zweitplatzierte Team der Eastern Conference.

„Es war surreal, es war ein emotionaler Tag“, sagte der 28-Jährige bei ESPN. „Es mit meiner Familie, meinen Teamkollegen und den Fans zu teilen, war alles, wovon ich je geträumt habe.“ Tatum gab zu, dass er während seiner langen Reha sogar daran gezweifelt hatte, ob er überhaupt zurückkehren könne. „Viele Nächte habe ich weinend verbracht. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber das ist ein riesiger Schritt für mich.“

Grund zur Freude hatten die deutschen NBA-Profis. Auch ohne Maximilian Kleber blieben die Los Angeles Lakers durch das 128:117 gegen die Indiana Pacers auf Playoff-Kurs, Topspieler Luka Doncic glänzte mit 44 Punkten. Ariel Hukporti kam dazu beim 142:103-Sieg der New York Knicks bei den Denver Nuggets zu einem Kurzeinsatz. Die Knicks fanden nach der Niederlage gegen Meister Oklahoma City Thunder damit schnell wieder in die Spur.

(SID) / Foto: IMAGO