Nach Aaronson & Adams: Marsch will weiteren US-Amerikaner zu Leeds holen

Jesse Marsch will offenbar seinen Landsmann Weston McKennie von Juventus Turin zu Leeds United locken. Zwischen dem Premier-League-Klub und Juve habe es bereits erste Kontakte gegeben , die nun intensiviert werden sollen.

Bei Leeds würde der 41-fache US-Nationalspieler auf Trainer und Landsmann Jesse Marsch treffen, der vor dem Mittelfeldmann bereits dessen US-Kollegen Tyler Adams und Brenden Aaronson verpflichtet hatte. McKennie besitzt bei Juve noch einen gültigen Vertrag bis 2025.

Leeds are exploring new options for the midfield including Weston McKennie. It’s one of the possibilities considered by the club as @MatteMoretto has reported ⚪️🇺🇸 #LUFC

The list still includes Azzedine Ounahi after opening bid made weeks ago. pic.twitter.com/GyTQZdDnYs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023